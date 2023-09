Nous en avons marre des fans de Love Island qui ruinent notre beau petit village – nous n’avons nulle part où nous garer… c’est comme Blackpool

LES RÉSIDENTS disent qu’ils en ont assez des fans de Love Island qui ruinent leur beau petit village – affirmant que c’est maintenant comme Blackpool.

Little Budworth, dans le Cheshire, est inondé de touristes depuis que Molly-Mae Hague a publié des clichés de son magasin de ferme.

Little Budworth possède un magasin de ferme idyllique Crédit : Andy Kelvin / Kelvinmedia

India et Alex se sont rendus visite après que la boutique soit devenue virale sur TikTok Crédit : Andy Kelvin / Kelvinmedia

Jess McGowan (à gauche) a déclaré que le magasin de la ferme deviendra « de plus en plus occupé » Crédit : Andy Kelvin / Kelvinmedia

Aujourd’hui, le village est débordé et les habitants disent qu’il n’y a plus d’endroit où se garer.

Un retraité a déclaré au Sun : « Le week-end dernier, c’était absolument comme Blackpool.

« Les voitures étaient enfoncées et le parking supplémentaire était plein.

« C’est un mercredi pluvieux en milieu de semaine aujourd’hui et il n’y a pas de place sur le parking.

« Avant, on pouvait venir prendre une tasse de thé tranquillement et faire un peu de shopping.

« C’est devenu fou ces derniers temps – je ne regarde pas Love Island, donc je ne connaîtrais aucun d’entre eux s’ils me croisaient, mais il y a beaucoup de jeunes dans le coin maintenant. »

Beryl Linstow, 75 ans, locale, a déclaré : « Je suis venue acheter une seule chose au milieu de la semaine – et il n’y avait qu’une seule chaise de rechange dans tout le café.

« Je voulais seulement un café et j’ai eu du mal à trouver la chaise. Tous ces jeunes arrivent en voiture. »

Son amie Carol Vonlinstow, également âgée de 75 ans, a ajouté : « Je remarque à quel point c’est extrêmement occupé ces jours-ci.

« Et il est clair que de plus en plus de jeunes viennent ici. »

Claire Thompson, 46 ans, a déclaré : « J’étais stressée à l’intérieur, il y avait tellement de monde – nous prenons notre café à l’extérieur maintenant.

« Je n’arrive pas à croire à quel point c’est occupé. »

Molly Mae a rendu virale la boutique de la ferme The Hollies après avoir publié des photos d’elle-même et de bébé Bambi à l’intérieur.

India Coleing, 25 ans, résidente de Salford, et Alex Wszolek, 26 ans, ont été attirés vers le magasin par les publications de l’influenceur.

Ils ont déclaré : « C’est partout sur notre TikTok, nous sommes donc nouveaux dans la région et avons pensé que nous devrions venir jeter un œil.

« Nous adorons absolument les trucs d’Halloween qu’ils ont ici. »

Jess McGowan, 22 ans, a déclaré : « C’est Tik Tok qui m’a alerté. Ça va devenir plus chargé, ça doit être génial pour le business. »

Mollie Brisco, 20 ans, a déclaré : « C’est le truc de Molly-Mae qui l’a mis en valeur – je l’ai aimé ici.

« Ils l’ont vraiment bien installé avec toutes les décorations d’Halloween autour. »