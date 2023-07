Nous en avons marre des conservateurs, mais ce n’est pas une raison suffisante pour faire de Keir Starmer PM

BORIS JOHNSON et Jeremy frishiCorbyn étaient identiques sur un point : l’adoration qu’ils inspiraient à leurs followers.

Quels vrais croyants nous étions tous !

Le pays en a marre de 13 ans de règne conservateur Crédit : PA

Les sondages donnent tous aux travaillistes une avance considérable, mais ils sont aussi doux que du blanc-manger rose Crédit : Getty

Oui, les jeunes gens crédules qui scandaient le nom de Jezza dans les festivals de musique et rêvaient du paradis socialiste qui arrivait au Royaume-Uni pour la première fois depuis, comme, pour toujours.

Mais aussi ceux d’entre nous qui ont écouté Bojo avec crédulité quand, comme un lothaire vieillissant chuchotant à l’oreille de son suivant jeune maîtresse, il nous a promis que des hautes terres lumineuses et ensoleillées arriveraient très, très bientôt. Boris a eu la chance d’affronter Corbyn lors d’une élection générale.

Roland Rat aurait obtenu une majorité de 80 sièges contre un homme qui s’extasie sur le Hamas, le Hezbollah et l’IRA.

Mais dans les suites amères et lugubres de ces années vertigineuses où des millions d’entre nous croyaient que les choses étaient sur le point de changer radicalement, Johnson et Corbyn partagent le même héritage.

Ils ont tous deux laissé tomber leurs disciples.

Et cela explique pourquoi maintenant le pays est malade et fatigué de 13 ans de règne conservateur mais n’a pas réel appétit pour un gouvernement travailliste.

Certes, les sondages donnent tous aux travaillistes une avance considérable, mais cela semble aussi doux que rose blanc-manger.

Je peux voir cette avance de sondage fondre dans un moment de Westminster si Rishi Sunak a demandé à Sir Keir Starmer lors d’un débat télévisé en direct si une femme peut avoir un pénis.

Pour être juste envers Starmer, il a déjà réussi un exploit historique en faisant paraître une victoire travailliste même à distance possible.

Rien en Grande-Bretagne ne fonctionne

Parce que Corbyn a fait un excellent travail pour donner l’impression que les travaillistes ne gagneraient jamais une autre élection générale – jamais !

Starmer a changé cela. Et oui, il a fait campagne pour Corbyn lors de deux élections.

Mais sa purge de la gauche folle du Labour est réelle – il suffit d’écouter le vieil allié au visage de hache de Corbyn, John McDonnell, se plaindre de l’élimination des camarades par Starmer.

Mais cela ne suffit pas pour faire de Starmer notre Premier ministre.

Et Sunak – malgré toute sa décence, son intelligence et sa jeunesse – traîne derrière lui 13 ans de mauvaise gestion conservatrice qui nous ont amenés à un point où cela ne ressemble à rien dans ce pays travaux.

Après Bojo et Jezza, Sunak et Starmer semblent être des hommes stables et rationnels. Je peux les imaginer jouer au squash ensemble.

Mais notre rêve que les choses s’améliorent s’est éteint lorsque les grandes promesses de Boris et Corbyn se sont révélées être des mots doux sans signification.

Faut-il vraiment s’étonner que nous nous lassions de beaucoup d’entre eux ?

GAWD Putain ! EastEnders attirait autrefois 30 millions de téléspectateurs, mais maintenant, le feuilleton stagnant a du mal à franchir la barre du million.

La décision de la BBC de construire une nouvelle émission de 87 millions de livres sterling dans le Hertfordshire avec vos frais de licence semble de plus en plus stupide.

EastEnders a toujours été une parodie grotesque de la vie ouvrière. Mettez cette parodie hors de sa misère.

Il est temps de descendre les pommes et les poires, de fermer l’étal de buccin et de déménager dans l’Essex.

C’est un amour coquin pour Federer et la princesse Kate

J’étais dans la rangée Z du Centre Rechercher pour le match d’Andy Murray mardi et même depuis la rangée arrière, je pouvais sentir l’électricité entre Roger Federer et Kate alors qu’ils rayonnaient l’un sur l’autre dans la Royal Box.

Lecteur, je ne pense pas avoir jamais vu l’une ou l’autre de ces deux icônes aussi heureuse.

Je pouvais sentir l’électricité entre Roger Federer et Kate alors qu’ils rayonnaient l’un sur l’autre dans la Royal Box à Wimbledon Crédit : Richard Pelham / Le Soleil

Je jure que vous pouviez les entendre ronronner depuis la rangée Z. Mme Federer n’avait pas l’air si heureuse, et j’imagine que William aurait été un peu grincheux s’il avait été obligé de jouer à Wimbledon.

Parce que Roger et Kate ressemblaient à Clark Kent et Lois Lane un soir de rendez-vous.

Si cela ne fonctionne pas avec l’énergie éolienne et solaire, nous pouvons simplement brancher Federer et Kate sur le réseau national.

Des étincelles voleront sûrement.

‘ ALLO ? JE NE L’AI PAS

DID ‘Allo’ Allo! conduire au Brexit ?

Le professeur Gavin Schaffer de l’Université de Birmingham déclare : « De nombreux Britanniques ont pris ‘Allo ‘Allo ! à leur cœurs comme un reflet léger des différences européennes qui a finalement parlé des différences fondamentales entre la Grande-Bretagne et ses voisins européens.

Sûrement ‘ Allo ‘ Allo ! était beaucoup plus susceptible de nous faire voter pour Remain ? Crédit : Caractéristiques de la portée

« L’euroscepticisme ne s’est jamais trop éloigné des soupçons enracinés dans la Seconde Guerre mondiale. »

Mais ‘Allo’ Allo ! – qui a duré neuf séries de 1984 à 1992 – caractéristiques une Française sexy du casting central (Vicki Michelle), une résistante française héroïque et des Allemands finalement inoffensifs.

Sûrement ‘ Allo ‘ Allo ! était beaucoup plus susceptible de nous faire voter pour Remain ?

ZUCKER SUCKERS SO APPY

Le supremo de TWITTER, Elon Musk, a provoqué le retrait généralisé des jouets des poussettes en introduisant une limite au nombre de Tweets que les utilisateurs peuvent voir sur la plateforme chaque jour.

Franchement, quiconque souhaite consulter des milliers de Tweets chaque jour doit sortir un peu plus de chez lui.

Le rival technologique de Musk, Zuckerberg, a lancé Threads Crédit : Alamy

C’est la semaine où le rival du titan technologique de Musk, Mark Zuckerberg, a lancé sa propre application rivale – Fils.

Suscitez une grande excitation parmi la communauté des nerds – bien que je ne puisse penser à rien dont le monde ait moins besoin qu’une autre plate-forme de médias sociaux.

Comme le dit le vieil adage, la vie est courte – alors assurez-vous de passer beaucoup de temps à vous disputer avec des inconnus sur Internet.

APRÈS avoir à peu près survécu à cette rébellion humiliante des mercenaires wagnériens, Vladimir Poutine monte une offensive de charme.

Le vieux boucher malade pose pour des selfies avec des niais russes, pressant la chair et étreignant Raisat Akipova, huit ans, lorsqu’elle a rendu visite à son gentil vieil oncle Mad Bastard dans son bunker doré de Moscou.

Cette offensive de charme est choquante car Poutine est obsédé par les germes et les maladies, c’est pourquoi il a toujours aimé garder le reste de l’humanité au bout d’une table ridiculement longue.

Mais une semaine avant qu’il ne serre Raisat dans ses bras, les jumelles ukrainiennes de 14 ans Yuliya et Anna Aksenchenko ont été tuées alors qu’elles mangeaient une pizza dans un restaurant bondé à Kramatorsk, Ukraine.

La même frappe de missile russe a également tué un enfant d’un an.

C’est Poutine aujourd’hui.

Embrasser les enfants dans Russie tout en les assassinant en Ukraine.

BRUCE EST TOUJOURS LE PATRON

BRUCE SPRINGSTEEN, 73 ans, a joué pendant trois heures et demie à Hyde Park cette semaine – deux fois.

Il n’a pas seulement fait honte à la jeune génération. Même les Rolling Stones, de sept ans son aîné, n’auraient pas aussi bien joué pendant si longtemps.

Bruce Springsteen se produisant à Hyde Park était extrêmement émouvant Crédit : Getty

Springsteen est unique.

De nombreuses superstars du rock sont des figures froides et distantes. J’ai vu Van Morrison au Royal Albert Hall la semaine dernière.

Et il était génial – mais le public aurait tout aussi bien pu ne pas être là. Dylan est pareil.

Mais Bruce erre dans la foule. Il prend des SELFIES.

Il parle de sa vie, des amis qu’il a perdus en chemin et du sentiment que le temps presse.

Pour nous tous.

C’était extrêmement émouvant.

Les concerts de rock ne font généralement pas monter les larmes aux yeux.

Bruce l’a fait.

J’AI UNE IDÉE DE SUELLA

Le NHS England rapporte que près de huit millions de rendez-vous à l’hôpital ont été manqués l’année dernière, chacun coûtant au NHS environ 30 £.

Et donc la révélation de la ministre de la Santé Maria Caulfield selon laquelle le gouvernement envisage d’imposer une amende de 10 £ aux rendez-vous chez le médecin généraliste et à l’hôpital sonne bien – en théorie.

Mais comment serait-il appliqué ? C’est l’un de ces plans au son astucieux qui s’effondre face au monde réel.

Si quelqu’un ne se présente pas à son rendez-vous chez le médecin généraliste, Suella Braverman devrait sûrement l’envoyer au Rwanda.