“nous en avons fait assez” pour freiner l’inflation

“Le différentiel de taux d’intérêt entre les taux d’intérêt philippins et les taux d’intérêt américains [has] devenir le facteur clé qui détermine le taux de change », a-t-il déclaré.

La Fed a relevé son taux directeur de 0,75 point de base aux deux Juin et juillet – les plus fortes hausses consécutives depuis que la banque centrale a commencé à utiliser le taux directeur comme principal outil de politique monétaire au début des années 1990.

Vendredi, Nomura a déclaré dans une note de recherche que la dernière hausse de taux de 50 points de base de la banque centrale des Philippines était conforme aux attentes du consensus ainsi qu’aux siennes.

“BSP a relevé ses prévisions d’inflation de l’IPC pour 2022 à 5,4%, bien au-delà de l’objectif de 2-4%, et pourtant a toujours cité des risques à la hausse”, a-t-il ajouté.

“Sur le front extérieur, BSP est resté prudent et a tout de même noté un certain risque qu’une devise faible s’ajoute aux attentes d’inflation. Nous réitérons nos prévisions selon lesquelles BSP augmentera de 25 points de base lors de chacune des réunions restantes de l’année, portant le taux directeur à 4,50. % d’ici décembre”, a déclaré Nomura.

Le chef de la banque centrale a déclaré que c’était “confortable” pour l’instant, ajoutant que l’économie du pays et le bilan de la banque restaient solides.

“Ils sont tous bons … c’est mon point de vue, l’économie peut supporter les hausses. En fait, agir plus tôt vaut mieux qu’agir plus tard. Si l’inflation est plus élevée à l’avenir parce que nous avons retardé les hausses, alors les hausses de taux d’intérêt devront être plus grand », a déclaré Medalla.