Des marches pour dénoncer les restrictions du COVID-19 mises en place par divers gouvernements ont eu lieu dans des villes d’Europe.

France

Une manifestation autorisée de soutien aux travailleurs de la culture s’est rapidement transformée en rave samedi dans le centre de Perpignan, avec environ 200 fêtards sans masque au plus fort de la manifestation.

La discothèque en plein air, qui avait même un système de sonorisation installé sur un podium, était terminée en début de soirée.

Danemark

Le groupe « Men in Black » a scandé « Liberté pour le Danemark. Nous en avons assez », comme ils ont protesté à Aarhus.

Ils pensent que les restrictions relatives aux coronavirus sont une violation de leur liberté.

Le groupe a invité ses partisans de tout le Danemark à la marche, qui a commencé en début de soirée à l’hôtel de ville, passant par le centre-ville d’Aarhus et se terminant à Mølleparken.

La manifestation intervient après une semaine après qu’un événement similaire est devenu violent à Copenhague, entraînant plusieurs arrestations.

Espagne

Environ 1 000 personnes ont manifesté contre les nouvelles mesures imposées par le gouvernement des îles Baléares.

Jeudi, il a été annoncé que les bars, restaurants et centres sportifs des centres commerciaux resteraient fermés au moins jusqu’au 15 février.

Les manifestants avaient prévu de marcher vers le bâtiment du parlement régional, mais une décision de dernière minute des autorités a contraint les manifestants à utiliser leurs véhicules.

L’île a vu ses saisons touristiques vitales de Pâques et de Noël dernières ruinées par la pandémie et, malgré l’annonce du vaccin, il est peu probable que les choses s’améliorent cette année.

Dans de nombreuses régions d’Espagne et d’Europe, des bars et des restaurants peuvent ouvrir, mais avec des restrictions strictes.

Royaume-Uni

Oxford, une ville réputée pour son université et ses pubs historiques, est aux prises avec le verrouillage actuel, avec de nombreux pubs sur le point de fermer.

« Le gouvernement n’a pas encore produit de preuve concluante que les pubs sont une source majeure d’infections à Covid », a déclaré Dave Richardson, CAMRA porte-parole.

« Une enquête que j’ai montrée sur l’application Track and Trace, je pense que seulement 3%, 3% des infections étaient liées à un pub. C’est un petit nombre. Nous devons donc être réels. Nous risquons de perdre un partie très traditionnelle de la vie britannique. «

Certains ont déjà révélé qu’ils ne rouvriront pas lorsque les restrictions seront levées, et tandis que d’autres le souhaitent, ils conviennent que ce n’est pas le moment de redémarrer le service.

Paul Silcock, propriétaire des Gardeners Arms, a déclaré: « Pour l’instant, ce serait tellement irresponsable. Ce serait ridicule. »

«Les pubs sont un endroit idéal pour que les gens s’assoient très près les uns des autres et boivent davantage, ignorent les règles de distanciation sociale et se mettent en colère, crient, s’amusent et rient, et tout ce qui pulvérise vraiment des particules partout.»