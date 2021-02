Nous en aurons 30 quand Harry rencontrera Sally Secrets – et ce qu’elle a

19. L’idée de la tristement célèbre scène d’orgasme, où Sally prouve à un Harry incrédule que les femmes peuvent simuler le plaisir sexuel, est venue d’une source improbable: Ryan. Au départ, la scène était juste censée être une conversation, mais lors d’une lecture, Ryan a dit: « Eh bien, pourquoi est-ce que je ne le fais pas? » Crystal a ensuite suggéré que cela devrait se produire dans un endroit improbable, un restaurant, avec l’emblématique Katz’s Deli est devenu le cadre, bien que Reiner voulait initialement Carnegie Deli.

Bien que ce fût sa suggestion, quand le jour est venu de filmer la scène, Ryan était nerveux et le faisait «à demi» au début, avant que Reiner, lui ordonnant de «sortir à fond», ne prenne sa place pour lui montrer exactement ce qu’il voulait (et la mettre à l’aise), recevant les applaudissements de tous les figurants. Le Ryan « très concentré » a ensuite pris après prise, et « à chaque pause, elle court vers sa caravane », J’aurai ce qu’elle a Remarques.

La scène allait finalement mériter au film sa cote R et Ryan sa place comme l’une des reines des comédies romantiques.

20. Plus tard, je lui ai demandé pourquoi elle avait suggéré le faux orgasme pour la « haute maintenance » Sally, Ryan a expliqué: « La comédie de Sally est si comportementale. Ce n’est pas tellement parler, c’est faire, donc c’était très logique. à faire. Nous sommes tous restés assis dans le bureau de Rob pendant des heures et des heures à parler simplement de [the movie]. «

21. Quant à la femme qui voulait avoir ce que Sally avait? C’était Estelle Reiner, La mère de Reiner, âgée de 70 ans. Il l’a appelée pour lui demander si elle entrerait pour une ligne qui pourrait très bien finir sur le sol de la salle de coupe. «Je m’en fiche tant que je passe la journée avec mon fils», dit-elle, selon J’aurai ce qu’elle a. « Je viendrai, je prendrai un hot-dog. » Elle l’a cloué en deux prises, avec « J’aurai ce qu’elle a » devenant l’une des répliques les plus célèbres de l’histoire du cinéma.