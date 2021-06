Nous embarquons alors que les jets Lightning lancent les premières missions de combat depuis le porte-avions phare HMS Queen Elizabeth

Les jets LIGHTNING ont lancé leurs premières missions de combat depuis le porte-avions phare de la Grande-Bretagne, traqué par des chasseurs russes.

Comme des scènes de Top Gun, The Sun a applaudi les jets de la Marine et de la RAF alors qu’ils rugissaient du pont d’envol du HMS Queen Elizabeth pour cibler l’EI en Irak.

Les Lightning jets ont lancé leurs premières missions de combat depuis le porte-avions phare de la Grande-Bretagne Crédit : Le Soleil

Le Sun a applaudi les jets de la Marine et de la RAF alors qu’ils rugissaient du pont d’envol du HMS Queen Elizabeth pour cibler l’EI en Irak (photo Jerome Starkey, rédacteur en chef de Sun Defence) Crédit : Le Soleil

Le navire de 3,2 milliards de livres sterling et de 65 000 tonnes a à son bord huit F-35B britanniques et dix américains Crédit : Le Soleil

C’était la première fois que des avions de combat britanniques lançaient des sorties de combat depuis un porte-avions depuis que Harriers a bombardé les Balkans dans les années 90.

Le navire de 3,2 milliards de livres sterling et de 65 000 tonnes a à son bord huit F-35B britanniques et dix américains alors qu’il dirige la flottille navale la plus puissante à avoir quitté la Grande-Bretagne depuis la guerre des Malouines.

Il patrouille en Méditerranée et alors que les jets décollent, ils sont bourdonnés par des MiG brouillés depuis des bases syriennes.

Le commandant du groupe d’intervention, le Cpt James Blackmore, a déclaré : « C’est un jeu du chat et de la souris. Ils sont à portée visuelle des pilotes. C’est ce que nous attendons.

Le commodore Steve Moorhouse a déclaré que les British Lightnings – qui coûtaient 26 000 £ de l’heure pour voler – effectuaient la plupart des missions, ajoutant: « C’est une plume fantastique dans notre casquette. »

Les sorties incluent la chasse d’autres avions, tels que des drones, et le soutien des soldats au sol.

