“Nous donnons autant que nous pouvons” – La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern annonce une démission surprise

Jacinda Ardern a choqué la Nouvelle-Zélande avec la nouvelle soudaine qu’elle quitterait ses fonctions de Premier ministre.

Ardern a été acclamée et louée pour la manière dont elle a géré plusieurs crises auxquelles la Nouvelle-Zélande est confrontée.

La femme de 42 ans a déclaré qu’elle avait donné autant qu’elle le pouvait, mais qu’elle n’en avait plus “assez dans le réservoir”.

Wellington – La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, figure de proue mondiale de la politique progressiste, a choqué le pays jeudi en annonçant qu’elle démissionnerait de ses fonctions dans quelques semaines.

La femme de 42 ans – qui a dirigé le pays à travers les catastrophes naturelles, la pandémie de Covid-19 et sa pire attaque terroriste – a déclaré qu’elle n’en avait plus “assez dans le réservoir”.

“Je suis humaine. Nous donnons autant que nous pouvons aussi longtemps que nous le pouvons et puis c’est le moment. Et pour moi, c’est le moment”, a-t-elle déclaré lors d’une réunion des membres de son parti travailliste.

Ardern a déclaré qu’elle démissionnerait au plus tard le 7 février, moins de trois ans après avoir remporté une élection écrasante pour assurer son deuxième mandat.

Depuis ce pic de “Jacindamania” en 2020, le gouvernement d’Ardern a connu des difficultés – sa popularité entravée par la flambée de l’inflation, une récession imminente et une opposition conservatrice renaissante.

“Je crois que diriger un pays est le travail le plus privilégié que l’on puisse avoir, mais aussi l’un des plus difficiles”, a déclaré Ardern.

Elle a continué:

Vous ne pouvez pas et ne devriez pas le faire à moins d’avoir un réservoir plein, plus un peu en réserve pour ces défis inattendus.

Ardern a remporté une renommée internationale pour sa gestion empathique du massacre de la mosquée de Christchurch en 2019, au cours duquel 51 fidèles musulmans ont été tués et 40 autres blessés.

Plus tard cette année-là, elle a été félicitée pour son leadership décisif lors de l’éruption fatale du volcan White Island (également connue sous le nom de Whakaari).

“Désolé de la voir partir”

Jeudi, elle a cité les actions de son gouvernement en matière d’abordabilité du logement, de changement climatique et de pauvreté infantile comme autres sources de fierté.

“Et nous l’avons fait tout en répondant à certaines des plus grandes menaces pour la santé et le bien-être économique de notre nation sans doute depuis la Seconde Guerre mondiale”, a déclaré Ardern.

En vedette sur les couvertures des magazines britanniques Vogue et Time , il y avait une perception qu’Ardern était plus populaire à l’étranger qu’elle ne l’était chez elle.

À son apogée, elle était une force nationale, mais son gouvernement n’a cessé de chuter dans les sondages au cours de la dernière année.

“Il était temps. Elle a détruit l’économie et les prix des denrées alimentaires ont monté en flèche”, a déclaré Esther Hedges de Cambridge sur l’île du nord de la Nouvelle-Zélande.

“Je ne suis pas content d’elle et je ne connais personne qui l’est”, a ajouté l’homme de 65 ans.

Christina Sayer, 38 ans, a déclaré qu’Ardern était “le meilleur Premier ministre que nous ayons eu”.

“J’aime le genre de personne qu’elle est et elle se soucie des gens. Je suis désolé de la voir partir.”

Le stress du travail est évident, Ardern ayant fait preuve d’un rare manque d’équilibre le mois dernier lorsqu’elle a été involontairement surprise en train de traiter un politicien de l’opposition de “connard arrogant”.

Un nouveau chef

La Nouvelle-Zélande choisira son prochain Premier ministre lors des élections générales du 14 octobre, a annoncé Ardern.

Elle a dit qu’elle continuerait à servir comme députée électorale jusque-là.

Son départ laisse un vide au sommet du parti travailliste, son adjoint Grant Robertson excluant rapidement une inclinaison à la direction.

Bien que de récents sondages indiquent qu’une coalition de centre-droit remportera probablement les élections, Ardern a déclaré que ce n’était pas la raison de sa démission.

“Je ne pars pas parce que je crois que nous ne pouvons pas gagner les prochaines élections, mais parce que je crois que nous le pouvons et que nous le ferons”, a-t-elle déclaré.

“Je pars parce qu’un emploi aussi privilégié s’accompagne d’une grande responsabilité. La responsabilité de savoir quand vous êtes la bonne personne à diriger – et aussi quand vous ne l’êtes pas.”

Ardern a été le deuxième Premier ministre au monde à accoucher pendant son mandat, après Benazir Bhutto du Pakistan en 1990.

Elle a dit qu’elle avait hâte de passer plus de temps avec sa fille Neve, qui doit commencer l’école plus tard cette année, et enfin de se marier avec son partenaire, la personnalité de la télévision Clarke Gayford.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a rendu hommage à Ardern, affirmant qu’elle avait “montré au monde comment diriger avec intelligence et force”.

“Elle a démontré que l’empathie et la perspicacité sont de puissantes qualités de leadership”, a déclaré Albanese.

“Jacinda a été une ardente défenseure de la Nouvelle-Zélande, une source d’inspiration pour tant de personnes et une grande amie pour moi.”