nous donnant des objectifs et des divertissements

Bien qu’ils soient peut-être tombés à l’avant-dernier obstacle, la Croatie et le Maroc ont la chance de récupérer une petite récompense supplémentaire pour leurs impressionnantes campagnes de Coupe du monde lorsqu’ils s’affrontent lors du match éliminatoire pour la troisième place de samedi.

Certains fans ont tendance à voir les séries éliminatoires avec un air de mépris, prévoyant un concours légèrement décevant dans lequel deux demi-finalistes vaincus et découragés tentent de rassembler la motivation pour repartir à la recherche d’une dernière victoire consolante.

Cependant, la vérité est que les éliminatoires pour la troisième place de la Coupe du monde sont historiquement une affaire de scores très élevés et même les Golden Boots ont été remportées au fil des ans.

Une troisième place à la Coupe du monde 2022 serait également un énorme coup pour le Maroc, qui a déjà progressé dans le tournoi que toute autre nation africaine de l’histoire. Peu de gens prédisaient que les Lions de l’Atlas franchiraient même la phase de groupes, donc une place sur le podium serait la cerise sur le gâteau pour les outsiders de Walid Regragui.

De plus, les éliminatoires de samedi pourraient être le dernier match de Coupe du monde de la longue et distinguée carrière du capitaine croate Luka Modric, bien que son entraîneur espère qu’il jouera jusqu’à l’Euro 2024, et le milieu de terrain de 37 ans espère sans aucun doute ajouter une médaille de bronze. à la médaille d’argent qu’il a remportée avec son pays après avoir terminé deuxième de Russie 2018.

Mis à part la fierté internationale et individuelle, il existe une pléthore d’autres bonnes raisons pour les fans de se connecter au jeu, et voici quelques-unes des plus convaincantes :

Buts, but, buts

Il y a toujours des buts en séries éliminatoires. Toujours. En fait, depuis le premier match pour la médaille de bronze en 1930, pas une seule éliminatoire ne s’est terminée sans but dans le temps réglementaire et n’a donc été réglée sur des tirs au but. En effet, le match n’a pas vu moins de deux buts marqués en temps réglementaire depuis la victoire 1-0 de la Pologne sur le Brésil lors de la finale de 1974.

Sur les 19 éliminatoires pour la troisième place de la Coupe du monde disputées depuis 1934, seules trois n’ont comporté qu’un seul but marqué – 1962 (Chili 1-0 Yougoslavie), 1970 (Allemagne de l’Ouest 1-0 Uruguay) et 1974 (Pologne 1-0 Brésil). )

Quatre des sept derniers matchs (depuis USA 1994) ont comporté quatre buts ou plus, avec 26 marqués au total. Au cours de la même période, une seule finale de Coupe du monde a comporté plus de quatre buts (France 4-2 Croatie à Russie 2018) et il n’y a eu que 15 buts marqués au total dans le temps réglementaire.

Buts par match

Au cours de toute l’histoire de la Coupe du monde, un total de 73 buts ont été marqués en 19 matchs éliminatoires pour la troisième place (il n’y a pas eu de séries éliminatoires lors des tournois de 1930 et 1950) contre 77 buts marqués en 21 finales de Coupe du monde.

Ainsi, bien qu’il y ait eu plus de buts marqués en finale, les séries éliminatoires présentent un ratio moyen de buts par match légèrement supérieur (3,84 buts par match) à la finale elle-même (3,66.)

Briseur de record

Hakan Sukur détient toujours le record du but le plus rapide jamais marqué lors d’une Coupe du monde, lorsqu’il a marqué après seulement 11 secondes du match éliminatoire pour la troisième place de la Turquie contre la Corée du Sud, en 2002.

Tendances offensives

Débarrassés de la pression dévorante des demi-finales, les éliminatoires pour la troisième place ont tendance à voir les équipes jeter la prudence au vent et adopter des tactiques offensives plus expansives dans un match à élimination directe qui a néanmoins plus une sensation “d’exhibition”.

Même ainsi, les séries éliminatoires sont toujours considérées comme un match officiel de la Coupe du monde et, par conséquent, les buts et les passes décisives enregistrés peuvent s’avérer essentiels en ce qui concerne les récompenses post-tournoi. Par exemple, trois joueurs ont marqué de précieux buts lors des éliminatoires pour la troisième place qui les ont vus remporter le Golden Boot.

Le premier était l’attaquant italien Salvatore “Toto” Schillaci, qui a marqué un but vainqueur sur penalty pour assurer une victoire 2-1 contre l’Angleterre à Italia 1990 et remporter le Soulier d’or en plus.

Depuis lors, Davor Suker de Croatie (1998) et Thomas Muller d’Allemagne (2010) ont tous deux marqué des buts cruciaux en séries éliminatoires pour se hisser au sommet du classement des buteurs lors de ces tournois particuliers.

Anecdotes

S’il est normal que la finale de la Coupe du monde occupe le devant de la scène lorsqu’il s’agit des annales du football international, les éliminatoires pour la troisième place possèdent également leur propre part de points d’intérêt historiques originaux.

Avec quatre médailles de bronze dans son cabinet, l’Allemagne détient le record de troisième place la plupart du temps à la Coupe du monde depuis l’inauguration du tournoi en 1930. Pendant ce temps, un total de quatre pays – la Pologne, la France, la Suède et le Brésil – ont terminé troisième deux fois.

L’Uruguay a disputé le plus de séries éliminatoires pour la troisième place (trois) sans jamais réussir à en gagner une, se retrouvant condamné à terminer à la quatrième place en 1954, 1970 et 2000.

L’Espagne et l’Argentine, finalistes du Qatar 2022, sont les deux seules nations vainqueurs de la Coupe du monde à n’avoir jamais participé à des éliminatoires pour la troisième place. Cependant, La Roja a terminé quatrième à la Coupe du monde de 1950, mais le tournoi a été joué dans un format de ligue à la ronde et, en tant que tel, n’incluait pas de séries éliminatoires.

La troisième place a été une sorte de porte-malheur pour les clubs européens au cours des 40 dernières années. La Pologne (1982), la France (1986), l’Italie (1990), la Suède (1994), la Croatie (1998), la Turquie (2002), les Pays-Bas (2014) n’ont pas réussi à se qualifier pour le prochain Championnat d’Europe.