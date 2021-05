«  Nous devrons peut-être attendre  »: Boris Johnson laisse entendre qu’il retardera la levée de toutes les restrictions de Covid le mois prochain

Boris Johnson a laissé entendre qu’il allait freiner le projet de lever toutes les restrictions de Covid le mois prochain, en disant: «Nous devrons peut-être attendre.»

Au milieu de l’alarme croissante concernant la flambée des taux d’infection et le nombre croissant de personnes transportées à l’hôpital, le Premier ministre a déclaré que davantage de données étaient nécessaires pour prendre la décision cruciale.

«Je ne vois rien actuellement dans les données suggérant que nous devions nous écarter de la feuille de route, mais nous devrons peut-être attendre», a-t-il déclaré aux journalistes.

À propos de la propagation de la variante indienne B1617.2 préoccupante, M. Johnson a déclaré: «Je tiens à souligner que nous nous attendions toujours à une augmentation des cas, cela se produirait toujours.

«Ce que nous devons comprendre, c’est dans quelle mesure le programme de vaccination commence à faire une réelle différence en interrompant le lien entre infection et hospitalisation et maladie grave et décès.»

conseillé Boris Johnson défend le record du virus après l’attaque d’un ancien assistant Boris Johnson défend le « déroulement du tapis rouge » pour l’autocrate hongrois de droite Viktor Orbán Buck s’arrête avec Boris Johnson pour des morts inutiles de Covid, dit Starmer

Lundi, le professeur Andrew Pollard, le chef du groupe des vaccins d’Oxford, a averti qu’il faudrait «encore quelques semaines» pour que les données prouvent si ce lien avait été rompu.

Il n’était pas clair si M. Johnson parlait d’attendre plus de données – ou d’attendre avant de supprimer toutes les restrictions – mais l’incertitude menace sa promesse de prendre la décision le 14 juillet.

La mise en garde intervient après que le professeur John Edmunds, qui siège au comité consultatif de Sage, ait appelé à l’abandon de la date du 21 juin.

« Non. Pour le moment, cela semble un peu risqué », a-t-il déclaré, interrogé sur le calendrier, affirmant que la variante indienne« décollait dans un certain nombre d’endroits… c’est préoccupant ».

Le professeur Neil Ferguson, de l’Imperial College de Londres, a déclaré: «Étape 4 [of the roadmap] est plutôt dans la balance – les données recueillies dans les deux à trois prochaines semaines seront cruciales.

«La question clé pour savoir si nous pouvons aller de l’avant est la suivante: la poussée causée par la variante indienne – et nous pensons qu’il y aura une poussée – sera-t-elle plus que ce qui a déjà été prévu dans les mesures d’assouplissement?

Les dernières données gouvernementales montrent une augmentation de 18% du nombre de personnes testées positives pour Covid-19 au cours de la semaine dernière.

Il montre également que 789 autres patients Covid ont été admis à l’hôpital la semaine dernière, soit une augmentation de 10%.

Lors d’une visite à l’hôpital, le Premier ministre a reconnu qu’il y avait «des signes d’une augmentation des cas», en particulier de la variante indienne B1617.2 préoccupante.

Mais il a dit: «N’oubliez pas le point important concernant les intervalles entre les étapes de la feuille de route. Nous avons mis cinq semaines entre ces étapes pour nous donner le temps de voir quel effet les déblocages ont. »