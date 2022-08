Nous devrons brûler du charbon supplémentaire à court terme, déclare le directeur financier de RWE

La Russie a été le plus grand fournisseur d’huiles de pétrole et de gaz naturel de l’UE l’année dernière, selon Eurostat. Il a considérablement réduit les flux de gaz naturel vers l’Europe après que les pays occidentaux ont imposé des sanctions au Kremlin à la suite de son invasion non provoquée de l’Ukraine.

Selon RWE, le lignite, également connu sous le nom de lignite et considéré comme particulièrement mauvais pour l’environnement, “reste un partenaire fiable à ce jour.” Il ajoute que RWE Power – qui se concentre sur la production de lignite et d’énergie nucléaire – extrait des millions de tonnes métriques de charbon chaque année.

Tout ce qui précède représente un obstacle pour l’entreprise basée à Essen, qui a déclaré vouloir être neutre en carbone d’ici 2040.

Combustible fossile, le charbon a un effet substantiel sur l’environnement et Greenpeace l’a décrit comme “le moyen le plus sale et le plus polluant de produire de l’énergie”. La combustion du charbon produit une multitude de substances potentiellement dangereuses émissionsy compris le dioxyde de carbone, le dioxyde de soufre, les particules et les oxydes d’azote.

“Ce qui se passe actuellement est … espérons-le, un problème à court terme où nous devons trouver la sécurité de l’approvisionnement”, a déclaré Müller de RWE.

“Et c’est pourquoi, du point de vue d’une entreprise citoyenne, nous estimons qu’il est de notre devoir d’aider le gouvernement allemand à rétablir la capacité à court terme – mais pour être très clair, cela ne change pas notre stratégie”, a-t-il ajouté.

“Donc pendant [in the] à court terme, nous devons brûler du charbon supplémentaire, il doit être clair qu’il doit y avoir une accélération de la construction d’énergies renouvelables afin que nous puissions toujours atteindre… les objectifs à moyen et long terme.”