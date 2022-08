Nous devrions nous aimer et nous accepter – Shaw Local

Pour l’éditeur:

J’ai assisté à la réunion de juin du conseil de la bibliothèque de Dixon. J’ai écouté les deux premiers orateurs partager leurs préoccupations au sujet de l’affichage Pride dans la bibliothèque.

J’étais au courant d’une lettre type du mouvement “Hide the Pride” du groupe Catholic-Vote signée par 12 familles locales.

Alors qu’ils parlaient de la nécessité de protéger leurs enfants, il m’a semblé que ce n’était pas seulement les livres sur lesquels ils se concentraient. Les affiches qu’ils affichaient et la façon dont ils s’adressaient aux membres du conseil d’administration me mettaient mal à l’aise.

Le commentaire lors de la réunion de juillet selon lequel le retrait des livres n’était pas suffisant et que les livres devraient être brûlés n’était pas impressionnant.

J’ai grandi catholique et on m’a appris à “traiter son prochain comme soi-même” et à respecter les différences des autres.

J’ai assisté au Pride Fest et c’était une démonstration d’amour et d’acceptation que nous devrions tous rechercher. J’ai acheté une chemise Pride pour me rappeler de soutenir les entreprises au dos de la chemise.

En tant que maman, j’ai aussi le désir de protéger mon enfant. J’aime mon enfant et son appartenance à la communauté LGBTQ est un cadeau. Il a le droit de vivre sa vie avec amour et acceptation. Mon amour et mon soutien seront toujours avec la communauté LGBTQ.

L’essentiel est que nous sommes tous le peuple de Dieu. Nous devons nous aimer et nous accepter.

Lisa Bales Pinegar

Dixon