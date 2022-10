Nous devrions “combattre la Fed” parce qu’elle est faillible, selon un conseiller en investissement

Tom Williams | CQ-Roll Call, Inc. | Getty Images

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, témoigne lors de l’audience du comité des services financiers de la Chambre intitulée Surveillance de la réponse à la pandémie du département du Trésor et de la Réserve fédérale, dans le bâtiment Rayburn le mercredi 1er décembre 2021.

Les investisseurs du monde entier surveilleront le rapport sur l’emploi de septembre, attendu plus tard vendredi, pour obtenir d’autres indices sur les prochaines décisions de la Fed.

Ses commentaires interviennent alors que les États-Unis connaissent une inflation rapide et une dollar en plein essor et les économistes spéculent sur ce que la Fed fera ensuite.

“La question que nous devons nous poser est ‘devrions-nous combattre la Fed?’ Et je dis en fait que nous devrions considérer cela, parce que la Fed est faillible. La Fed s’est essentiellement trompée pendant deux ans”, a déclaré Stephens à “Squawk Box Europe” de CNBC jeudi.

Stephens a déclaré que la Fed avait mis jusqu’à cet été pour vraiment s’occuper de la situation économique des États-Unis, après avoir “attisé les feux inflationnistes” vers la fin de la pandémie de Covid-19.

Le taux de référence de la Fed était proche de zéro en mars, mais elle a depuis lancé sa série de hausses de taux la plus agressive depuis les années 1980, portant le taux à un objectif d’au moins 3 %.

Maintenant, Stephens a déclaré que cela valait peut-être la peine d’encaisser un demi-tour de la part de la Fed.

“Si les données changent vraiment, si la situation économique et de crédit, cruciale dans l’économie, commence à se dégrader, la Fed … pivotera de manière agressive. Et en gardant à l’esprit que le marché est tellement en avance sur les hypothèses de taux d’intérêt beaucoup plus élevés, cela pourrait avoir un effet très dramatique sur les prix des actifs », a déclaré Stephens.

Les États-Unis ne sont pas encore tirés d’affaire économiquement, a déclaré Stephens, avec un certain nombre de “situations très difficiles” à venir dans les mois à venir.

“Je crois qu’il pourrait y avoir un événement de crédit [in that time]. Il pourrait y avoir quelque chose qui explose … C’est donc le genre de chose que je recherche vraiment, je recherche un point de déclenchement, et je pense que les investisseurs devraient chercher pendant cette période à accumuler des actifs », a déclaré Stephens.