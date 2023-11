Le scientifique en chef de l’Organisation mondiale de la santé prévient que la hausse des températures sur Terre fera de la dengue une menace majeure au cours de cette décennie.

Ce qui se passe?

Le scientifique en chef de l’OMS a indiqué que la dengue devrait avoir un impact massif sur l’Europe, les États-Unis et de nouvelles régions d’Afrique d’ici une décennie, selon le rapport. EuroNews.Green. L’infection est transmise par les moustiques, qui devraient être affecté par la hausse des températures mondiales, poussant les insectes vers des territoires qu’ils n’habitaient pas auparavant.

Pourquoi la dengue est-elle préoccupante ?

En Amérique latine et en Asie, la dengue provoque jusqu’à 20 000 décès chaque année – et depuis 2000, le taux mondial de la maladie a été multiplié par huit, en grande partie grâce à la dangereuse surchauffe de la planète, selon EuroNews.Green.

Le point de vente note que 4,2 millions de cas de la maladie ont été signalés l’année dernière et que les autorités s’attendent à ce que 2023 puisse voir un nombre proche du nombre record de cas. De plus, il est important de noter qu’une part importante des cas de dengue ne sont pas signalés.

La fièvre de la dengue est également appelée «fièvre des fractures» en raison des spasmes musculaires et des douleurs articulaires qu’elle provoque. La plupart des patients atteints de dengue sont asymptomatiquece qui en fait difficile pour suivre et prévenir les épidémies et la transmission.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, environ 5 % des personnes infectées finissent par développer un cas grave de la maladie, et Moins que 1% Dans l’ensemble, des cas sont mortels lorsqu’ils sont correctement diagnostiqués et traités, selon Medscape.

Les personnes enceintes, les enfants et les anciens patients atteints de dengue courent un risque plus élevé que les autres segments de la population, EuroNews.Green signalé.

Que fait-on pour lutter contre la dengue ?

Il existe un vaccin contre la dengue. OMS recommande les enfants âgés de six à 16 ans reçoivent le vaccin Qdenga de Takeda Pharmaceuticals dans les régions touchées par la maladie.

En outre, les experts estiment que le financement public de la lutte contre les moustiques et la planification du triage à l’hôpital contribueront à réduire l’impact de la maladie. EuroNews.Green. La stratégie la plus efficace que vous puissiez employer pour prévenir la maladie consiste à éliminer l’eau stagnante dans et autour de votre maison, car l’eau stagnante attire les moustiques.

“Nous devons parler de la dengue de manière beaucoup plus proactive”, a déclaré Jeremy Farrar, directeur scientifique et spécialiste des maladies infectieuses auprès de l’OMS, dit, selon EuroNews. « Nous devons vraiment préparer les pays à la manière dont ils feront face à la pression supplémentaire qui surviendra… à l’avenir dans de très nombreuses grandes villes. »

