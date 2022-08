Nous devons vraiment arrêter d’utiliser ces 8 mots à la mode sur la santé

Superaliment. Détox. Tout naturel. Ce sont quelques-uns des mots à la mode sur la santé que vous rencontrez sur les réseaux sociaux ou lorsque vous discutez avec des amis. Ils peuvent sembler être une bizarrerie inoffensive de notre langue vernaculaire, mais la vérité est qu’ils peuvent être trompeurs et même nuisibles.

Beaucoup de ces termes sont des tactiques de marketing sans aucune science pour étayer leurs affirmations. La recherche a prouvé avec quelle facilité les gens croient qu’ils mangent plus sainement parce qu’ils suivent les mots à la mode sur les emballages alimentaires (“sans gras” et “entièrement naturel”, par exemple). La terminologie vous fait penser que vous mangez quelque chose de meilleur ou de plus sûr pour vous sans aucune preuve réelle.

Ces mots à la mode ultra-courants en matière de santé ne sont que la pointe de l’iceberg. Il y en a beaucoup d’autres qui sont fréquemment utilisés ou mal utilisés. Continuez à lire pour savoir lesquels vous devriez abandonner pour de bon.

Manger propre

Le terme « alimentation propre » est souvent utilisé en référence à un régime qui contient des aliments peu transformés et se concentre plutôt sur les aliments les plus proches de leur état naturel. Cela semble inoffensif, car ne nous dit-on pas constamment de manger plus de fruits et de légumes ?

Le problème avec ce terme est qu’il classe les aliments dans les catégories « bon » et « mauvais » (après tout, le contraire de propre est sale) et indique qu’il existe une bonne et une mauvaise façon de manger. Il ignore également ceux qui n’ont pas accès aux fruits et légumes frais en raison de leur lieu de résidence et de leur niveau de revenu.

Sans oublier que le terme vague est complètement inventé puisqu’il n’y a pas de définition scientifique réelle pour une alimentation propre. Cela peut également conduire à une obsession pour une alimentation saine et mettre les populations vulnérables (comme les jeunes adultes) en difficulté. risque de troubles alimentaires. Réservons donc le terme alimentation saine aux aliments qui ont été soigneusement lavés et nettoyés avant consommation.

Getty Images



Superaliments

Ayant grandi dans un foyer Latinx, j’ai été exposé à des aliments traditionnels auxquels je ne pensais pas beaucoup jusqu’à ce que je sois plus âgé. J’ai appris plus tard que certains aliments que je mangeais, comme le quinoa et les graines de chia, étaient soudainement étiquetés “superaliments”. Superfood est un autre terme qui a pas de vraie base scientifiquemais est utilisé pour décrire des aliments dont on pense qu’ils ont de puissantes propriétés curatives, comme la prévention des maladies ou le vieillissement.

Vous avez peut-être vu ce terme éclabousser les couvertures de magazines, les segments de la santé à la télévision ou dans vos chronologies de médias sociaux. Bien que ces aliments puissent apporter certains avantages pour la santé liés à leur contenu nutritionnel, il n’y a-t-il pas assez de recherches pour étayer l’affirmation selon laquelle un seul aliment peut accomplir des miracles comme guérir la maladie de quelqu’un.

Appeler quelque chose le prochain “superaliment” est devenu un gadget marketing populaire dans une industrie du bien-être qui sait comment cibler les gens pour gagner rapidement de l’argent. Une meilleure option consiste à vous assurer que votre alimentation comprend un large éventail d’aliments nutritionnels au lieu de vous concentrer sur le dernier ingrédient à la mode.

Détox et purifie

Les gens se tournent généralement vers les désintoxications et les nettoyages pour un solution de perte de poids rapide sous prétexte d’évacuer les soi-disant “toxines” hors du corps. Ceux-ci peuvent prendre la forme de thés détox, de shakes substituts de repas, de jeûne au jus vert et d’autres méthodes qui vous obligent à éliminer de grands groupes d’aliments et à consommer très peu de calories. Ils n’utilisent peut-être pas le mot “régime”, mais c’est exactement ce qu’ils sont, et pas sain ou efficace non plus.

Il y a aucune preuve scientifique pour prouver que les nettoyants et les détox fonctionnent. Au lieu de cela, il s’agit d’une méthode non durable (et même dangereuse) pour perdre du poids ou “réinitialiser” votre corps. Isabel Vasquez, diététiste et nutritionniste agréée chez Nutritiously Yours and Your Latina Nutritionist, dit que la plupart de ces nettoyages peuvent vous faire vous sentir bien au début, mais la sensation est de courte durée. “Ce ne sont pas durables et lorsque nous consommons des quantités excessives de certaines vitamines, nous les excrétons simplement dans notre urine”, explique-t-elle.

Au lieu de faire un nettoyage ou un régime extrême, Vasquez suggère de s’hydrater adéquatement et d’ajouter des fruits et des légumes à votre alimentation pour la digestion et votre santé globale.

Votre corps n’a pas non plus besoin d’une cure de désintoxication, car vos reins, votre foie et d’autres organes aident à se nettoyer régulièrement. Mais si vous pensez que vos organes ne remplissent pas correctement leurs fonctions de nettoyage, il est préférable de consulter un médecin qui peut effectuer des tests et vous donner un diagnostic approprié.

Getty Images



Les aliments transformés

Les aliments transformés sont des produits qui ont été modifiés (par exemple, lavés, coupés, broyés, congelés) ou infusés d’additifs pour préserver la fraîcheur et améliorer le goût. Ces aliments peuvent inclure une gamme d’articles que vous trouverez dans votre supermarché local, tels que des céréales, des haricots en conserve, du lait, des fruits et légumes frais, de l’huile d’olive et vos biscuits préférés.

Le problème avec le terme “aliments transformés” est qu’il est généralement utilisé comme un terme générique impliquant que tout ce que vous mangez qui est transformé est mauvais pour vous. La plupart des gens, lorsqu’ils pensent aux aliments transformés, pensent aux fast-foods qui contiennent plus de calories, de matières grasses, de sucre et d’additifs.

S’il est vrai que ces aliments sont transformés et doivent être consommés en pleine conscience, certains aliments doivent être transformés pour préserver leur fraîcheur, booster leur valeur nutritive et les rendre facilement accessibles. Certains aliments transformés, comme les fruits surgelés ou les flocons d’avoine, sont parfaitement sûrs et sains à manger en abondance. Être traité n’est pas intrinsèquement mauvais ou bon. Par conséquent, vous pouvez apaiser vos craintes concernant les aliments transformés et en profiter dans le cadre d’un régime alimentaire bien équilibré.

Journée de triche ou repas de triche

Les termes “jour de triche” ou “repas de triche” signifient essentiellement que vous prévoyez de rompre votre régime en mangeant un ou des repas très caloriques que vous n’auriez pas normalement. Ils sonnent comme des termes inoffensifs, mais ils peuvent finalement affecter votre relation avec la nourriture. Gabriela Barreto, diététiste sportive agréée, déclare : “Cela peut préparer les gens à un cycle de restriction de consommation excessive où ils limitent la consommation de certains aliments à un certain moment et en grande quantité.”

Ce qui est encore plus préoccupant, c’est si une personne a déjà des antécédents de dépendance alimentaire, car cela peut exacerber ces problèmes pour eux. Barreto ajoute: “Ce type de restriction que nous connaissons ne fonctionne pas et en établissant des relations malsaines avec les aliments, nous sommes plus susceptibles de perdre du poids lorsque nous ne pouvons plus respecter ces restrictions.”

Au lieu de cela, elle recommande de manger une alimentation équilibrée qui comprend des aliments que vous aimez ainsi que des aliments qui favorisent la santé sans restriction, apprendre à écouter intuitivement les besoins de votre corps et travailler sur votre relation avec la nourriture.

Peter Dazeley/Getty Images



“Bons” et “mauvais” aliments

Classer les aliments dans des catégories telles que « bons » ou « mauvais » contribue davantage à régime alimentaire et amène les gens à lier leur façon de manger à leur estime de soi. Ces termes sont également utilisés de manière interchangeable pour décrire le comportement alimentaire d’un individu comme étant mauvais ou bon en fonction de ce qu’il a mangé. “Attribuer une valeur morale à la nourriture ne fait que créer plus de culpabilité et de honte autour de certains choix alimentaires”, déclare Miriam Fried, entraîneuse personnelle basée à New York et fondatrice de MF Strong. Elle précise : “La culpabilité conduit à la restriction et la restriction conduit souvent à des comportements malsains autour de l’alimentation et à une relation négative avec la nourriture.”

Bien que les aliments soient constitués de différents profils caloriques, nutritionnels et gustatifs, les le corps utilise tout pour l’énergie. Certains aliments ont plus de valeur nutritive que d’autres, mais cela ne signifie pas que vous devez vous limiter à ces aliments. “Pouvons-nous reconnaître qu’un morceau de brocoli peut contenir plus de nutriments qu’un cookie sans rendre le cookie” mauvais “? La nourriture n’est ni bonne ni mauvaise, elle l’est tout simplement”, souligne Fried. Plus vous comprendrez que tous ces aliments peuvent s’intégrer à votre alimentation, plus il vous sera facile d’arrêter de les étiqueter comme bons ou mauvais.

Tout naturel

Lorsque le terme “entièrement naturel” est utilisé, cela suggère que les aliments que vous mangez ont été peu transformés et sont donc plus sûrs. La vérité est que ce mot ne détermine pas si un aliment est plus sûr pour nous (comme nous l’avons vu ci-dessus, la transformation peut être une bonne chose). En fait, la Food and Drug Administration des États-Unis ne réglemente même pas ce terme.

A ce jour, l’organisation n’a pas établi de définition formelle pour tout naturel ou naturel, bien que la compréhension de base soit que cela signifie que rien d’artificiel ou de synthétique n’a été ajouté à un aliment qui ne devrait normalement pas être dans cet aliment, comme un colorant. L’autre problème avec ce terme est qu’il ne tient pas compte du processus complexe de production et de fabrication des aliments. Fait important, « naturel » n’est pas égal à « biologique », qui est un terme réglementé par le Département américain de l’agriculture. Les aliments portant le label biologique de l’USDA doivent répondre à des exigences strictes concernant l’utilisation d’antibiotiques, d’hormones, d’engrais et de pesticides pendant le processus de production ; les aliments naturels ne le font pas.

Selon le Centre National de Santé Complémentaire et Intégrative, les produits naturels ne sont pas automatiquement meilleurs ou plus sûr pour vous. Dans certains cas, comme en médecine, la prise d’un produit naturel non réglementé peut entraîner un risque ou des effets secondaires plus importants qu’un médicament réglementé par le gouvernement fédéral. Par conséquent, prenez ce mot à la mode avec un grain de sel ou débarrassez-vous-en complètement.

Luis Álvarez/Getty Images



Sans produits chimiques

“Sans produits chimiques” est un mot à la mode qui est généralement lié au dicton “Si vous ne pouvez pas le prononcer, ne le mangez pas”. Lorsque la personne moyenne l’utilise pour la nourriture (ou d’autres articles), elle dit que tous les produits chimiques sont synonymes de toxicité et de danger. Ceci est facilement démystifié car une leçon de science de base vous apprendra que tout ce qui existe autour de vous, y compris les aliments que vous mangez sont constitués de produits chimiques.

Cela ne nie pas le fait qu’il existe des produits chimiques toxiques qui devrait être évité, ou que vous voudrez peut-être éviter par prudence, par sensibilité alimentaire ou simplement par préférence personnelle. Si vous craignez d’ingérer des pesticides, par exemple, vous pouvez vous en tenir aux produits certifiés biologiques. Mais il est impossible d’éviter complètement les produits chimiques dans n’importe quel aliment. Les myrtilles, par exemple, sont composées de produits chimiques appelés anthocyanes, acide chlorogénique, ptérostilbène et flavonides.

Sans contexte, ces produits chimiques ressemblent à quelque chose que la personne moyenne devrait craindre. La vérité est que le marketing joue un rôle important dans la campagne de peur en ce qui concerne notre alimentation et il est utile d’avoir des ressources fiables à portée de main pour démystifier ces mythes.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.