Le mardi 8 novembre, nous avons tous un choix à faire. Voulons-nous que les démocrates contrôlent le Congrès ou les républicains ?

Au cours des deux dernières années, avec les démocrates aux commandes, nous avons connu l’adoption d’une législation pour aider à compenser les effets du COVID-19 sur nos petites entreprises. Nous avons vu l’adoption d’une législation sur l’infrastructure très nécessaire. Nous avons vu l’adoption de la législation CHIPS pour aider à ramener la fabrication de micropuces indispensables aux États-Unis. Nous avons vu l’adoption d’une législation pour aider nos vétérinaires souffrant de brûlures à obtenir l’aide dont ils ont tant besoin. Une législation visant à renforcer l’assurance médicale a été adoptée, ainsi que la tarification des médicaments sur ordonnance et le contrôle des coûts de l’insuline diabétique. N’oubliez pas un pas en avant dans une législation sensée sur le contrôle des armes à feu.

Adopter de grandes initiatives législatives exige de la discipline, de l’unité et de la prévoyance. Les démocrates se réunissent pour aider les Américains moyens à résoudre les problèmes et les défis auxquels nous sommes confrontés tous les jours. Il faut faire plus. Nous avons besoin de démocrates aux commandes pour faire le travail.

Les républicains ont eu leur chance pendant deux ans avec l’ancien président. Tout ce qu’ils ont proposé, à part la diffamation, les injures et la propagande haineuse, c’est d’accorder aux plus riches d’entre nous un autre allégement fiscal. Une pause dont ils n’avaient pas besoin et qui n’a fait qu’élargir la disparité des richesses dans notre pays. Et non, ça ne s’est pas rentabilisé.

Afin de faire de grandes choses et de faire avancer ce pays, nous devons voter pour les démocrates. Ils votent pour nous.

Phil Heil

Huntley