Nous devons utiliser l’argent des contribuables de manière correcte : le président de l’AIFF, Kalyan Chaubey

Le président nouvellement élu de la Fédération indienne de football, Kalyan Chaubey, a promis samedi d’apporter de la transparence dans le fonctionnement de l’organe suprême, en particulier dans les transactions financières, et a déclaré que la responsabilité “serait demandée de temps à autre à tout le monde”.

La Cour suprême, lors de son audience du 22 août, avait demandé qu’un rapport intermédiaire et final de l’audit médico-légal de l’AIFF, qui indiquait un détournement et un détournement de fonds à grande échelle par le comité exécutif dirigé par Praful Patel, soit soumis aux sports ministère et lui ordonna oralement de procéder conformément à la loi.

Interrogé à ce sujet, Chaubey a déclaré: «Oui, j’ai des informations selon lesquelles l’audit médico-légal a été effectué et lorsque le rapport arrivera à ce sujet, nous prendrons une décision sur la base de ce rapport et le comité des finances examinera également la question.

« Certainement, je vais travailler pour apporter de la transparence dans le fonctionnement de l’AIFF. Nous ne pouvons pas travailler sans transparence. Nous devons utiliser l’argent des contribuables de manière correcte.

“Il y aura une responsabilité pour tout le monde et la responsabilité sera recherchée de temps en temps”, a déclaré Chaubey à PTI dans une interview.

Un banc de juges DY Chandrachud et AS Bopanna avait demandé à l’avocat principal Gopal Sankaranarayanan, qui comparaissait pour le Comité des administrateurs (CoA) nommé par le SC, de soumettre une copie de l’audit médico-légal au tribunal et l’autre au ministère des sports.

Le solliciteur général Tushar Mehta, représentant le Centre, avait déclaré que si le tribunal l’ordonnait, le ministère des Sports était prêt à examiner le rapport conformément à la procédure prévue par la loi.

Le 18 mai, une CoA de trois membres a été constituée par la Cour suprême pour gérer les affaires de l’AIFF après avoir évincé Patel de la présidence pour ne pas avoir tenu les élections prévues en décembre 2020.

La CoA a été dissoute par le SC lui-même le 22 août, après que le gouvernement eut tenté de sauver la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans, qui se tiendra en Inde en octobre, à la suite de la suspension de l’AIFF par la FIFA.

Chaubey a déclaré que le nouveau comité exécutif, qui s’est réuni ici à Football House, examinera également le bilan de l’AIFF des cinq dernières années.

“Nous avons également convoqué une réunion du personnel de soutien professionnel du bureau de l’AIFF, demandé ce qu’ils avaient fait, quel était l’objectif, ce qui avait été réalisé”, a déclaré l’ancien gardien indien.

“Nous leur avons demandé un rapport, le bilan des cinq dernières années, bilan provisoire de l’année en cours.”

Chaubey, qui a battu l’ancien capitaine indien Bhaichung Bhutia 33-1 lors de l’élection du poste de président de l’AIFF samedi, a déclaré que la constitution de 15 à 16 comités de l’organisme sera faite lors de la réunion du comité exécutif le 18 septembre à Kolkata.

Il a également exprimé sa pleine confiance que le gouvernement soutiendra l’AIFF avec des fonds suffisants.

