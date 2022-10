Nous devons travailler pour éliminer la faim aux États-Unis – Shaw Local

Pour l’éditeur:

“Nous pouvons le faire!” Ces mots ont été prononcés par le président Biden lors d’une récente conférence de la Maison Blanche sur la faim, la nutrition et la santé, la première conférence de ce type depuis plus de 50 ans.

Le problème est l’augmentation de la faim et de la pauvreté aux États-Unis et le déclin des services de santé disponibles pour les pauvres et les vulnérables parmi nous.

Suite à une baisse des taux de faim et de pauvreté aux États-Unis en 2021, principalement en raison de diverses initiatives liées au COVID, ces chiffres sont à nouveau en hausse.

En raison de l’échec du Congrès à étendre le crédit d’impôt sur le revenu des enfants et à renouveler plusieurs programmes de nutrition, plus de 40 millions d’Américains vivent désormais dans des ménages souffrant de carences alimentaires. Plus de 15 millions d’entre eux sont des enfants.

Les taux de pauvreté sont à nouveau en hausse, avec plus de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté qu’avant la pandémie. Ajoutez à cela le prix élevé de la nourriture et d’autres produits de première nécessité, ainsi que la hausse de l’inflation en général, et davantage de personnes risquent de tomber en dessous du seuil de pauvreté au fil du temps.

Parmi les plus de 250 participants à la conférence, de nombreux représentants représentaient des agences d’assistance et des groupes plaidant pour une législation plus favorable.

Les garde-manger ne résoudront pas le problème. L’action du Congrès est impérative.

Le président a également annoncé qu’un grand nombre d’entreprises de l’industrie alimentaire se sont engagées à contribuer à l’objectif d’éliminer la faim aux États-Unis d’ici 2030. Ce type de partenariat public-privé est nouveau et représente une approche innovante.

Pouvons-nous atteindre cet objectif ambitieux? Je crois que nous pouvons. Il y a soixante ans, le président John F. Kennedy nous a lancé le défi d’envoyer un homme sur la lune d’ici la fin de cette décennie. Nous l’avons fait.

Maintenant, je crois que le moment est venu de relever un autre défi ambitieux : éradiquer la faim et la pauvreté telles que nous les connaissons, afin que tous puissent partager les bienfaits de ce que cette nation produit et tient souvent pour acquis.

Elle permettra à beaucoup d’entre nous de vivre dignement. “Nous pouvons le faire!”

Roger V.Asplund

Dixon