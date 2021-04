Bonne nouvelle! Aujourd’hui, Simona Halep s’est fait vacciner contre le COVID. «Je voulais me faire vacciner. Je suis venu l’esprit ouvert et je vais bien. J’ai été vacciné avec Pfizer. Je vais bien, je n’ai pas eu d’effets secondaires maintenant. C’est pour le bien de tout le monde et c’est pourquoi j’ai décidé de le faire. se faire vacciner. » pic.twitter.com/QQkddaiEDQ

– 🇷🇴WTA Roumanie🇷🇴 (@WTARomania) 24 février 2021