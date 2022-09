Il est difficile d’imaginer un premier ministre arrivé au pouvoir avec une telle liste de problèmes à régler.

Et il ne peut y avoir personne qui ne souhaite pas que Liz Truss s’occupe d’eux.

Nous devons souhaiter bonne chance à Liz Truss, mais ne pas faire de l’immigration une priorité clé est une erreur – si elle ne le répare pas, elle sera éliminée.

Après tout, il y a la politique et puis il y a la vie des gens. Et en ce moment, toutes nos vies sont affectées par les crises auxquelles notre pays est confronté.

Il est peut-être inévitable que le nouveau Premier ministre veuille exposer ses priorités parmi une longue liste de problèmes.

Liz Truss l’a fait en entrant dans le numéro 10 cette semaine, affirmant que ses trois priorités sont la crise énergétique, les réductions d’impôts et le NHS.

Ce sont toutes des choses sérieuses. Bien que s’il y a jamais eu un problème que le gouvernement ne parviendra pas à résoudre, c’est le NHS – une organisation qui grandit chaque année, mais qui est en permanence en crise.

Dans tous les cas, ces sujets et bien d’autres méritent tous qu’on s’y attarde.

Mais il y a une autre question dont tout premier ministre devrait faire une priorité, et c’est celle des frontières de notre nation.

Je l’ai déjà dit, mais si vous n’avez pas de frontières, vous n’avez pas vraiment de pays.

Si vous n’avez pas de frontières, alors ce service de santé national devient un service de santé international, accessible aux personnes qui n’y ont jamais cotisé mais qui peuvent en retirer ce qu’elles veulent.

Si vous n’avez pas de frontières mais que vous permettez aux gens d’affluer illégalement dans votre pays, peu importe combien vous imposez les gens qui travaillent dur, car vous encouragerez un marché noir de personnes qui ne contribueront jamais à la bourse nationale.

Plus important encore, si vous perdez le contrôle de qui entre dans votre pays, vous perdez le contrôle de tout ce qui concerne votre pays.

Lorsque les gens voient des gangs criminels opérer dans les rues, demandez-vous d’où ils viennent.

Sont-ils tous du terroir ? Ou est-ce que beaucoup d’entre eux sont des arrivants récents, des gens entraînés dans des gangs parce qu’ils sont venus vivre la vie d’un migrant illégal en Grande-Bretagne ?

Regardez les cargaisons de personnes qui arrivent chaque jour illégalement dans notre pays et remarquez que la majorité sont des jeunes hommes.

Vont-ils payer pour notre pays? Ou vont-ils être un fardeau pour elle?

Malgré les meilleurs espoirs du lobby de l’ouverture des frontières, la plupart passeront leur vie à drainer ce pays.

Il peut y avoir beaucoup de crises à surmonter. Mais la crise de l’immigration dans la Manche — près de 1 000 traversées en une seule JOURNÉE le week-end — devrait en faire partie.

Boris Johnson n’a notamment pas réussi à maîtriser la crise.

Pendant longtemps, il a semblé espérer que nous, le public britannique, ne le remarquerions pas. Mais nous l’avons fait.

Le nombre de migrants traversant la Manche a été multiplié par 100 pendant son mandat.

De la part d’un politicien qui avait promis de reprendre le contrôle de nos frontières, ce fut un terrible échec. Il n’y a aucune raison pour que Truss échoue également dans cette tâche.

Mais il y a déjà des signes qu’elle le fera. Après tout, l’un des grands défis pour le cabinet précédent était toute la question de savoir qui est réellement responsable de nos frontières.

Après avoir quitté l’UE, beaucoup de gens pensaient que nous aurions à nouveau le contrôle total.

Mais Emmanuel Macron a continué à jouer à des jeux politiques avec les migrants quittant les côtes françaises.

Et plus important encore, les avocats des droits de l’homme et d’autres ont continué à utiliser la Convention européenne sous laquelle nous restons pour forcer le gouvernement à suivre les ordres d’un tribunal étranger à Strasbourg.

Le gouvernement précédent a essayé de changer cela.

À un moment donné, il a semblé que le vice-Premier ministre Dominic Raab pourrait en fait produire une déclaration des droits britannique pour remplacer la déclaration européenne, permettant ainsi aux tribunaux britanniques, et non étrangers, d’être le dernier recours en matière de politique migratoire.

Le gouvernement s’y est traîné les pieds, comme il l’a fait pour presque tout.

Mais un projet de loi sur la question devait revenir aux Communes la semaine prochaine.

Pourtant, comme le révèle aujourd’hui The Sun, Truss a déjà décidé de jeter la facture. C’est un signe inquiétant.

Peu importe combien de fois vous abordez le problème, c’est une question qui doit être réglée.

Nous devons être maîtres de nos propres lois. Et à moins que nous ne le soyons, Truss découvrira – comme ses prédécesseurs l’ont fait – qu’il y a peu ou rien que vous puissiez faire pour contrôler nos frontières.

Alors oui, il y a de nombreux défis à relever. Mais Truss ne devrait pas esquiver ce gros.

D’ici les prochaines élections, le Parti conservateur sera au pouvoir depuis 15 ans.

Il n’y aura nulle part où se cacher. Pas de si, pas de renvoi de la balle. Si nos frontières ne sont pas sécurisées d’ici là, nous saurons qui blâmer.