Nous devons sérieusement changer nos habitudes – Shaw Local

Beaucoup de choses ont changé sur Terre au cours des 10 000 années qu’il a fallu aux humains pour passer de quelques millions à 8 milliards. Alors que notre nombre a été multiplié par plusieurs milliers, les plantes vertes et les forêts ont été réduites de moitié ; les précipitations ont diminué d’au moins la moitié ; la faune, les insectes et les oiseaux chanteurs ont diminué de plus de moitié; et la couche arable et la matière organique du sol ont diminué des deux tiers. En bref, la Terre est moins de la moitié aussi vivante et productive qu’il y a 10 000 ans alors qu’on lui demande de faire face à une épidémie sans précédent d’organismes humains plus dévastatrice que n’importe quelle pandémie de l’histoire. La civilisation est malade et la Terre elle-même pourrait bien être en train de mourir. Sa fièvre s’accélère. Sa vitalité et son énergie sont consommées et épuisées plus rapidement chaque jour qui passe.

Le temps de l’autosatisfaction est révolu. Le temps des affaires comme d’habitude est révolu. La nécessité de devenir sérieux au sujet de changer nos manières crie pour notre attention.

Le Congrès doit agir immédiatement. Nous devons exiger qu’ils :

Mettre une taxe élevée et en augmentation progressive sur les combustibles fossiles pour maîtriser la consommation d’énergie.

Utilisez les revenus pour payer les agriculteurs, les éleveurs et les forestiers pour reverdir la Terre grâce au reboisement et à l’agriculture régénérative, rétablissant ainsi les précipitations, le mécanisme de refroidissement le plus efficace de la Terre.

Restructurer le code des impôts pour encourager pas plus de deux enfants par famille.

Rationnez la consommation d’énergie des ménages pour plus d’équité.

Contactez vos représentants au Congrès. Espérons alors que cela suffira.

Donovan Wilkins

Huntley