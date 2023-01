Nous devons sauver la Terre d’une croissance sans fin – Shaw Local

Selon vous, combien de planètes sont disponibles pour se déplacer lorsque nous utilisons celle-ci ? Nous avons éliminé plus de la moitié de notre vie végétale en croissance, gaspillé plus de la moitié de notre couche arable et les deux tiers de la matière organique de notre sol, compromis la moitié de notre hydrologie, éliminé plus de la moitié de nos forêts, de notre faune et de notre diversité d’espèces, brûlé plus de la moitié de nos combustibles fossiles et doublé la population humaine par rapport à ce qui était considéré comme à peine durable il y a 50 ans. Tout ce que nous pouvons trouver pour arranger les choses, c’est plus de croissance et plus de bébés ? Sur quelle planète vis-tu?

Pardonnez-moi de devenir spirituel, mais à ce stade, le seul salut de l’humanité est de s’unir pour réparer les dommages que nous avons causés à la seule maison que nous aurons jamais dans cette vie. Le mouvement de masse le plus prometteur qui prend forme et se rapproche d’une philosophie spirituelle est la Global Earth Repair Foundation. Ses sommités et ses citoyens ont aidé à restaurer des millions d’hectares de paysages dégradés partout dans le monde. Cependant, ce n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan par rapport au besoin global.

Nous devons embrasser notre seul véritable salut, réparer la Terre, avec la même ferveur que nous avons récemment adoptée en la détruisant avec une croissance sans fin. Contactez la Global Earth Repair Foundation au globalearthrepairfoundation.org et demandez comment vous pouvez aider avant qu’il ne reste plus rien qui vaille la peine d’être sauvé. Cela ne nécessite rien de moins qu’un dévouement au niveau religieux. Vous n’hésitez pas à réparer votre maison quand c’est nécessaire. Réparez maintenant votre maison.

Donovan C. Wilkin

Huntley