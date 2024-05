Ardent. Dissonant. Brut. Le punk rock embrasse ces traits, mais sa liberté et sa catharsis sont plus répandues – juste en dessous de sa caractéristique déterminante : le plaisir. Nida Manzoor avait canalisé toute cette électricité dans la première saison impeccable de « We Are Lady Parts » alors que son groupe punk musulman entièrement féminin se frayait un chemin à travers la scène rock blanche et dominée par les hommes de Londres.

Premièrement, le groupe devait amener les gens à le prendre au sérieux. Ensuite, ils ont dû trouver un lieu qui pourrait les réserver.

Alors qu’aucun n’ouvrait leurs portes, Saira (Sarah Kameela Impey), Ayesha (Juliette Motamed), Bisha (Faith Omole), Momtaz (Lucie Shorthouse) et Amina (Anjana Vasan) se sont appuyées sur les principes DIY du mouvement, construisant leur propre scène dans une construction cour d’approvisionnement.

Les fans sont venus – tout comme Amina, sceptique, qui a presque été humiliée par sa vocation de guitariste douée par ses pairs exigeant qu’elle se comporte comme une vraie femme musulmane.

En prenant d’assaut la scène en 2021 avec des éloges et un succès universel, la comédie décousue de Manzoor a également gagné une base de fans dévoués. Mais alors que les dernières aventures de Lady Parts reprennent quelques semaines seulement après leur triomphe en direct, les fidèles de la série s’inquiètent du retard de Peacock à donner le feu vert à une deuxième saison. Cela est enfin arrivé – presque trois ans après le premier abandon.

Alors pourquoi ce retard ? La comédie primée aux BAFTA et aux Peabody Awards, comme ses héroïnes, était-elle trop punk rock au goût d’un grand conglomérat médiatique ? Pas du tout. C’est le contraire qui se produit, a expliqué Manzoor lors d’un appel vidéo depuis son domicile en Grande-Bretagne. Elle s’était déjà engagée dans un autre concert au moment où son émission télévisée s’est terminée : son long métrage d’action d’arts martiaux bien accueilli en 2023, « Polite Society ».

« Les films prennent du temps. Je n’avais pas réalisé combien de temps cela prendrait », a déclaré Manzoor à Salon. « Mais essentiellement, je suis sorti directement de la série, je suis passé au film, j’ai quitté le film, je suis revenu dans la série. »

« Je me rends compte que pour les gens, c’est : « Que se passe-t-il ? » », a-t-elle ajouté, « mais je n’ai pas arrêté. »

La bonne nouvelle est que sa concentration disciplinée a donné lieu à une deuxième saison plus serrée et encore plus excitante que son prédécesseur parfaitement marqué, ce qui en dit long.

Pourtant, la popularité et le succès posent d’autres problèmes, comme le fardeau d’attentes élevées. La créatrice, réalisatrice, scénariste et productrice exécutive pakistanaise musulmane de « We Are Lady Parts » compare la pression qu’elle a ressentie à l’anxiété du « deuxième album », qui aurait pu éclairer les aventures de la suite de son groupe.

« La véritable représentation n’aura lieu que lorsqu’il y aura plusieurs voix. »

« We Are Lady Parts » a fait irruption sur la scène en pleine pandémie avec sa vision merveilleuse de « sœurs qui prient ensemble, jouent ensemble, disant notre vérité à qui on peut demander d’écouter », comme le dit Saira. à la télévision qui dépeint les femmes musulmanes dans toute leur joyeuse diversité, hijabi ou autre, Momtaz, la manager du groupe Shorthouse, fait vibrer son niqab, dansant furieusement sur chaque rythme et chaque mélodie serrée, jouant le rôle de danseuse de sauvegarde, que le groupe joue ses morceaux phares ou brûle des reprises d’idoles pop. .

Lucie Shorthouse dans le rôle de Momtaz dans « We Are Lady Parts » ((Saima Khalid/WTTV Ltd/Peacock/C4)Amina de Vasan, cependant, est le papillon résident de l’histoire. Une prodige de la guitare qui garde son affection pour elle – comme dans le cas où elle cache sa collection d’affiches de concert à l’intérieur des portes de son armoire – c’est une fille calme et gentille dont l’esprit est trop féroce pour jouer petit. Alors que la première saison décrit le parcours d’Amina pour se définir au lieu de succomber aux définitions étouffantes de la propriété féminine, la seconde la met au défi, ainsi que le reste du groupe, de déterminer quel prix ils sont prêts à payer pour entrer sur le marché grand public.

Comme dans la saison 1, la seconde est toujours racontée par Amina, mais maintenant elle travaille dans un laboratoire, déchiquetant aux côtés de ses camarades du groupe après les heures d’ouverture. Mais Amina garde son identité musicale pour elle – une caractéristique de son époque de méchante autoproclamée qui est, bien sûr, une blague. Le personnage de Vasan reste le plus ringard du groupe et est toujours sujet à l’anxiété sociale.

Cela s’est en partie atténué maintenant que Lady Parts est une entité connue dont le public réclame un album. Hélas, l’adoration ne paie pas le temps passé en studio. Leur travail quotidien non plus.

Manzoor sait combien de telles négociations peuvent être difficiles. Outre les restrictions habituelles de l’industrie, à la fois contractuelles et tacites, il existe des notions liées au contrôle d’accès qu’elle et les autres femmes musulmanes présentes dans sa salle d’écrivain voulaient briser.

« Une chose qui nous a définitivement marqué, c’est ce sentiment de ‘il n’y a que de la place pour l’un d’entre nous’, et c’est le récit que nous avons absorbé », a-t-elle déclaré. «J’avais juste l’impression que nous devions bouleverser cela.

« La véritable représentation n’aura lieu que lorsqu’il y aura plusieurs voix », a-t-elle poursuivi, « et pas seulement une seule voix dans un espace représentant une seule communauté ».

Faith Omole dans le rôle de Bisma, Sarah Kameela Imprey dans le rôle de Saira, Anjana Vasan dans le rôle d’Amina Hussain, Lucie Shorthouse dans le rôle de Momtaz dans « We Are Lady Parts » (Saima Khalid/WTTV Ltd/Peacock/C4)Cela ne veut pas dire qu’il n’y a rien à explorer dans l’insécurité que suscite la compétitivité de l’industrie lorsqu’un groupe de fans appelé Second Wife commence à dépasser la popularité de Lady Parts en interprétant des reprises emo de leurs chansons en ligne.

Ce ne sont pas les véritables antagonistes de ces nouveaux épisodes. La plupart du conflit, Saira, Ayesha, Bisha et Amina font face à des pousses de l’intérieur. Amina est toujours à la recherche de l’amour et se préoccupe trop de ce que les gens pourraient penser de ses choix. Bisha essaie d’équilibrer la maternité avec la vision d’elle-même en tant que rock star ; Ayesha se débat avec la responsabilité qu’elle porte envers les autres musulmans homosexuels.

Saira, la chanteuse cool et souvent menaçante d’Impey, se tord à chaque étape que Momtaz sait être nécessaire s’ils veulent se constituer une clientèle, y compris les recommandations de produits. Elle tient à cœur ses idéaux contestataires, ce qui rend la scène qui clôt le cinquième épisode particulièrement tortueuse.

Sarah Kameela Imprey dans le rôle de Saira dans « We Are Lady Parts » (Saima Khalid/WTTV Ltd/Peacock/C4)À ce moment-là, le groupe a franchi une étape que tout musicien professionnel poursuit et se rend compte que les compromis sont trop importants ; même lors d’un moment privé de flux créatif, les restrictions qui lui sont imposées l’empêchent de dire à haute voix tout ce que les pouvoirs en place pourraient juger trop politique.

Manzoor tisse des apartés surréalistes et de la fantaisie tout au long de l’action, rendant la lutte de Saira de plus en plus physique et violente à mesure qu’elle se débat. C’est angoissant à regarder, mais peut-être pas autant que de savoir que la ligne activant les forces invisibles pour se soulever contre elle a été écrite bien avant la catastrophe en cours à Gaza. La guerre, en tant que terme, est misérablement intemporel et donc éternellement d’actualité.

« Malheureusement, la souffrance des musulmans n’est pas nouvelle », a observé Manzoor. « Quand nous l’avons écrit et conçu, je voulais qu’il ne traite pas d’un problème spécifique, parce que, pour moi, il s’agit d’une émission humoristique d’une demi-heure, et je n’ai aucune chance d’avoir l’immobilier pour y aller et pour vraiment donner un quelconque discours politique. problème, toute atrocité horrible, je peux le faire.

Ce qu’elle pourrait faire, c’est présenter le point de vue de l’artiste lorsqu’il s’agit de naviguer dans les tempêtes de feu dans tout rôle de divertissement destiné au public. Pas seulement cela, mais montrez que même les artistes ne sont pas du même avis.

« Nous sommes politiques simplement en existant. Rien qu’en occupant cet espace, nous sommes politiques », dit Bisha à Saira alors qu’ils font face à la tension entre le fait de devenir un groupe hardcore chantant des « chansons musulmanes drôles » comme « Béchir à la bonne barbe » ou utiliser leur influence nouvellement acquise dans le monde de la musique pour accomplir l’acte très punk rock de dénoncer l’injustice.

Bisha a raison d’une certaine manière, ce que « We Are Lady Parts » prouve en prenant plus de place dans le dialogue sur la culture pop avec une apparition sur le thème occidental de la lauréate du prix Nobel Malala Yousafzai.

Mais la rencontre et l’échange les plus directs pourraient avoir lieu entre Saira et une icône punk qu’elle idolâtre (jouée par la bande dessinée Meera Syal). Sa légende bien-aimée n’a jamais fait de compromis et est restée une entité marginalisée, et pourtant elle a ouvert la porte à We Are Lady Parts pour occuper cet espace. Alors, que doivent-ils faire de ce que Sister Squire a rendu possible ?

« C’est certainement quelque chose avec lequel j’avais l’impression d’être aux prises en tant qu’auteur de comédie, et j’avais l’impression que la comédie n’en fait jamais assez », a expliqué Manzoor, ajoutant rapidement : « Encore une fois, je ne sais pas si je suis d’accord avec ça. Mais je voulais montrer un punk d’une génération plus âgée qui a vraiment dû se battre. . . et lui donner de la complexité.

Manzoor souhaitait également incorporer un thème de soutien générationnel – d’abord à travers l’inquiétude initiale du groupe Millennial à propos de Second Wife, un groupe de la génération Z, puis en connectant Saira à Sister Squire, son héros de la génération X. Elle veut célébrer l’héritage plus large que l’art et la musique tissent entre les femmes de couleur – « le soutien et la pression et la jalousie et l’amertume, et l’amour et tous les sentiments complexes qui viennent du fait de ne pas avoir suffisamment d’espace pour s’exprimer ». , » dit-elle.

Et à travers cet arc, Manzoor espère que le public se demandera à quoi ressemble le succès. S’agit-il de vendre des stades et de conclure un contrat de disque avec une major, se demanda-t-elle, ou cela ressemble-t-il à trouver un espace sûr où l’on peut parler, créer et partager librement son art ? Le fait que nous puissions voir sa version de la réponse à ces questions dans les nouveaux épisodes de « We Are Lady Parts » ressemble à un cadeau – un cadeau qui a mis un peu de temps à arriver mais qui en vaut la peine.

Tous les épisodes de « We Are Lady Parts » sont diffusés sur Peacock.