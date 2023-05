Nous devons remettre au travail des milliers de personnes en longue maladie pour le bien de l’économie – voici comment

Le secrétaire au TRAVAIL et aux Pensions, Mel Stride, a eu raison de dire hier que la stimulation de l’emploi est la clé pour augmenter la taille de l’économie, réduire les emprunts publics et ouvrir la voie à la croissance et aux réductions d’impôts.

Pourtant, chaque fois que la question se pose, les politiciens se réfèrent avec désinvolture à ceux qui ont décidé de ne pas retourner au travail après être restés à la maison pendant la pandémie – un chiffre qui s’élevait à un moment donné à 650 000.

650 000 personnes ont décidé de ne pas retourner au travail après être restées à la maison pendant la pandémie Crédit : Getty

Mel Stride avait raison de dire que la stimulation de l’emploi est la clé pour augmenter la taille de l’économie et ouvrir la voie à la croissance et aux réductions d’impôts Crédit : Alamy

Pourtant, ce n’est pas le vrai problème.

Après tout, il y a maintenant moins de personnes inactives en raison d’une retraite anticipée qu’avant la pandémie.

Non, l’augmentation de l’inactivité économique que nous avons constatée depuis la pandémie – avec quelque neuf millions de personnes désormais en dehors de la population active – a augmenté de près de 500 000 depuis 2020.

Charge fiscale

Le véritable moteur a été la maladie de longue durée, où nous avons constaté une augmentation de 16 % depuis avant Covid.

Les données du ministère du Travail et des Pensions analysées par le Center for Social Justice suggèrent qu’il y a environ 1,6 million de demandeurs supplémentaires depuis 2020, ce qui coûte à l’État environ 13 milliards de livres sterling de plus en prestations sociales.

Réduire ce nombre en remettant plus de personnes au travail aidera le gouvernement à trouver la marge de manœuvre dont il a besoin pour investir dans les services publics et réduire le fardeau fiscal.

La catégorie de demandeurs qui connaît la croissance la plus rapide est désormais celle de ceux qui n’ont « aucune exigence de travail », totalisant quelque 3,5 millions aujourd’hui.

Près de deux sur trois d’entre eux sont des personnes sans emploi en raison d’une maladie ou d’un handicap de longue durée, la plus forte augmentation étant due aux problèmes de santé mentale.

Compte tenu de leur situation, ils sont exemptés des règles sociales destinées à aider ou à inciter les personnes à travailler.

Pourtant, les praticiens de la santé savent que le travail peut être un puissant traitement de santé, en particulier pour les personnes souffrant de dépression ou d’anxiété, qui peuvent être traitées.

Alors que beaucoup ne pourront jamais travailler et devraient être traités avec compassion et soutien, les données d’une enquête officielle montrent qu’au moins 700 000 disent qu’ils aimeraient travailler avec le bon soutien.

Cela représente près du double du manque à gagner restant cité par Mel Stride, de 400 000 travailleurs pour nous ramener aux niveaux d’emploi d’avant Covid.

Le chancelier Jeremy Hunt a maintenant reconnu la nécessité de faire travailler les personnes qui bénéficient de l’indemnité de maladie.

Dans son budget de printemps, il a présenté des plans pour aider 50 000 personnes handicapées et malades de longue durée à trouver du travail chaque année, en supprimant les sanctions financières que les personnes subissent actuellement lorsqu’elles se mettent au travail et en incitant le système.

Cependant, aussi bienvenues soient-elles, les données du DWP montrent que plus de la moitié des demandeurs sans exigence de travail qui veulent travailler craignent d’être pénalisés – les poussant vers le marché noir, plutôt que de payer des impôts.

Grâce aux recommandations du CSJ, cela est maintenant sur le point de changer, ce qui devrait en libérer beaucoup plus pour réintégrer le marché du travail.

En plus des problèmes d’approvisionnement, trop d’entreprises prennent des décisions à court terme et se rabattent sur une immigration à volume élevé et à bas salaire, ce qui peut augmenter le produit intérieur brut mais ne fait presque certainement rien pour le PIB par habitant.

En fin de compte, cela ne fait qu’alourdir notre facture d’aide sociale et notre fardeau fiscal.

Je me souviens d’une conversation avec un fabricant belge, dont les produits sont la marque dominante au Royaume-Uni.

Il a parlé de la nécessité pour les entreprises comme la sienne de maximiser les investissements dans les nouvelles technologies, de réduire les coûts et d’augmenter les salaires des travailleurs qualifiés.

Lorsque je lui ai demandé comment il avait si bien réussi au Royaume-Uni, il a répondu en souriant que de nombreuses entreprises de l’UE et d’ailleurs appellent le Royaume-Uni la capitale de la main-d’œuvre bon marché.

Trop d’entreprises au Royaume-Uni, a-t-il dit, prennent des décisions à court terme concernant les bénéfices. La main-d’œuvre bon marché, a-t-il dit, n’est pas une réponse à long terme.

Prenez simplement le système de protection sociale. D’un commun accord, cela ne fonctionne pas efficacement, engorge nos hôpitaux et coûte cher dans le processus.

La recherche de travailleurs étrangers peu rémunérés est également l’un des principaux moteurs de la migration.

Pourtant, c’est un autre exemple de la façon dont nous semblons être enfermés dans une mentalité de main-d’œuvre bon marché.

Plus de compétences

D’autres pays ont abandonné ce modèle raté. Ils n’emploient pas une armée de travailleurs harcelés, mal payés et peu qualifiés.

Au lieu de cela, ils utilisent la technologie pour surveiller les personnes âgées et malades à leur domicile.

En conséquence, elles emploient moins de personnes, mieux rémunérées et plus qualifiées, et vont là où elles sont nécessaires lorsque de l’aide et du soutien sont nécessaires.

Cela soulage le service de santé.

Ici au Royaume-Uni, ce modèle n’est pas utilisé. Au lieu de cela, la recherche de main-d’œuvre bon marché se poursuit.

Pendant trop longtemps, un nombre croissant de personnes ne bénéficiant pas du crédit universel sont passées entre les mailles du filet et ont été laissées sans emploi.

Une fois l’ortie de l’inactivité économique saisie, des milliers de personnes supplémentaires peuvent être aidées à bénéficier des avantages sociaux, financiers et sanitaires du travail.

Parallèlement à cela, nous devons également voir un changement dans la façon dont trop de nos entreprises se tournent vers une main-d’œuvre bon marché, plutôt que vers la technologie, une plus grande qualification et des salaires plus élevés.

C’est une véritable mise à niveau.