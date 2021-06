« Nous devons relever les défis de sécurité posés par la Chine », a déclaré le chef de l’OTAN Stoltenberg avant le sommet du bloc militaire à Bruxelles

« Le renforcement militaire de la Chine, son influence croissante et son comportement coercitif posent des défis à notre sécurité. Nous devons les aborder ensemble en tant qu’alliance », Stoltenberg a déclaré aux journalistes avant un sommet de l’OTAN à Bruxelles, en Belgique, lundi.

Dans le même temps, Stoltenberg a déclaré que les membres de l’OTAN devaient encore travailler avec Pékin sur des questions telles que le changement climatique et le contrôle des armements.

Le chef de l’OTAN a fait une remarque similaire dans une interview accordée à la chaîne de télévision canadienne CBC dimanche.

« La Chine ne partage pas nos valeurs », a-t-il déclaré, se référant à la répression des manifestations à Hong Kong et à « comment ils oppriment des minorités comme les Ouïghours ».

Tout cela fait qu’il est important pour l’OTAN de développer une politique, de renforcer notre politique, lorsqu’il s’agit de la Chine.

Stoltenberg a déclaré que le maintien en détention des Canadiens Michael Spavor et Michael Kovrig en Chine est « absolument inacceptable. » Les deux hommes ont été arrêtés en 2018 et inculpés d’espionnage. Le Canada exigeait la libération de ses ressortissants, tandis que Pékin accusait Ottawa de s’ingérer dans ses affaires intérieures.

L’arrestation de Spavor et Kovrig a eu lieu peu de temps après que la police canadienne a arrêté Meng Wanzhou, la fille du fondateur de Huawei Ren Zhengfei et du directeur financier du géant des télécommunications. Meng a été arrêtée à la demande des États-Unis, où elle a été accusée de vol de secrets commerciaux, et se bat actuellement contre l’extradition devant les tribunaux.

La Chine a accusé à plusieurs reprises les pays occidentaux de s’accrocher à un « Mentalité de la guerre froide » et considérer les relations internationales comme un jeu à somme nulle. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré ce mois-ci que le budget américain de la défense était le plus important au monde et « environ quatre fois celui de la Chine », et que Washington avait environ 800 bases militaires à l’étranger.

« Il est clair comme de l’eau de roche qui est la menace et le défi », il a dit.

L’OTAN discutera également de la Russie lors du sommet de lundi. La relation avec Moscou est « au plus bas depuis la guerre froide », Stoltenberg a déclaré, critiquant la Russie pour « actions agressives ».

La Russie, quant à elle, a déclaré que l’OTAN avait sapé la sécurité européenne en élargissant le bloc militaire plus près des frontières russes. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré la semaine dernière que Stoltenberg avait décliné une invitation à assister à une conférence sur la sécurité à Moscou prévue plus tard ce mois-ci.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !