Nous devons payer 300 £ par an pour utiliser le terrain de jeu cassé de notre domaine – mais des étrangers viennent le visiter et l’utiliser gratuitement

Les FAMILLES sont devenues furieuses après avoir dû payer pour utiliser le terrain de jeu brisé de leur domaine, même si des étrangers le visitent et l’utilisent gratuitement.

Les résidents d’un vaste domaine nouvellement construit à Merlin Park, dans le Nottinghamshire, sont facturés 300 £ par an pour l’entretien et se sont plaints d’avoir été “escroqués”.

Pour aggraver les choses, l’espace vert populaire avec des équipements traditionnels pour enfants, une tyrolienne et un terrain de basket attire les étrangers.

Les habitants se plaignent également du fait que certains équipements amusants sont défectueux, tandis qu’une balançoire à plusieurs places s’est cassée et a été retirée.

Et d’autres se sont plaints des nids-de-poule dans le sol inégal et du stationnement par des non-résidents bloquant leur accès.

Le père de trois enfants, Rubin Fongue, faisant écho aux sentiments des autres résidents, a déclaré : « Nous aimons vivre ici juste en face de ce parc incroyable pour nos enfants. Mais nous le payons et tout le monde l’utilise.

“Nous n’avons aucun problème à le partager, mais la société de développement a tort de nous facturer des frais de maintenance annuels.”

Rubin, 49 ans, vit avec sa femme et leurs triplés juste en face du parc qui se trouve sur un domaine privé en pleine croissance mais qui est “gratuit pour tous”.

Le père mécontent a déclaré à The Sun Online: “Il n’y a pas d’autre parc à proximité, donc tout le monde vient ici.

“Le problème est que nous payons près de 300 £ par an pour le maintenir avec ce prix en hausse, en plus de débourser pour la taxe d’habitation.”

Rubin, dont les deux fils et une fille aiment jouer dans le parc, a poursuivi : “Cela n’a aucun sens. J’ai l’impression que nous sommes escroqués, que nous payons une redevance communautaire pour notre parc et que nous payons à nouveau un conseil responsable des commodités locales.

“En effet, nous sommes facturés deux fois pour un avantage de vivre ici – notre bel espace ouvert et notre parc – et c’est faux.”

Ses enfants utilisent régulièrement l’aire de jeux sur terrain transformé mais rencontrent des problèmes.

Il a expliqué: «La société de maintenance a facturé 86 000 £ pour entretenir le parc, selon les derniers comptes, et le sol est toujours rempli de nids-de-poule par endroits.

“Je me suis fait mal aux chevilles plusieurs fois lorsque je me suis amusé avec mes garçons, alors comment peuvent-ils facturer ce montant et le justifier?”

Un autre résident, Luke Parklin, 36 ans, est furieux que des visiteurs se garent illégalement dans sa rue Airfield Way – malgré les panneaux No Parking – et le bloquent.

Le père de deux enfants a déclaré: “J’ai un problème avec les étrangers. Je paie mes frais d’entretien pour le parc.

“Ils se garent juste devant ma maison dans une zone réglementée et je ne peux pas faire monter et descendre ma camionnette, c’est un combat.”

Alors que le père de deux enfants, Daniel Kirk, 35 ans, a raconté comment le conseil avait annoncé le parc sur son site Web comme un parc incontournable à Hucknall sur lequel “tout le monde est ensuite descendu”.

Il a déclaré: “Nous avons demandé à supprimer le poste et ils l’ont finalement fait. Mais les gens de l’extérieur viennent toujours ici et les choses s’usent.

“La balançoire est continuellement endommagée et je ne suis même pas en train de fonctionner en ce moment et l’équipement du coquetier s’use.”

Le parc devrait être pour la communauté qui vit et non pour les étrangers. Il devrait être clôturé” Résident anonyme du parc Merlin

Un autre local, qui a nié être nommé, a suggéré que la communauté soit “fermée”.

Ils ont ajouté : « Le parc devrait être pour la communauté qui vit et non pour les étrangers.

« Une charge d’entretien vient avec le territoire, mais des personnes extérieures au développement l’utilisent. Le parking est un cauchemar.

Cependant, d’autres résidents n’avaient pas de problème avec les frais d’entretien annuels s’ils utilisaient le parc.

La mère de trois enfants, Ruta Tarika, a déclaré qu’elle était heureuse de payer les frais d’entretien élevés car ses enfants “bénéficient de l’aire de jeux”.

Mais elle pense qu’il est injuste que tous les résidents, ceux qui n’ont pas d’enfants et qui n’utilisent pas l’établissement, soient également facturés.

Le Letton Ruta, a déclaré: «Nous payons une cotisation annuelle de 280 £, c’est beaucoup d’argent et cela augmente. Mais les enfants adorent ça ici et on se sent en sécurité.

“Oui, la balançoire est cassée et d’autres personnes qui ne vivent pas ici l’utilisent, mais ce n’est pas un gros problème.”

Ruta, maman de jumeaux de sept ans Max et Nora et de sa fille aînée Sophia, neuf ans, a ajouté : « Mais est-ce injuste que nous devions tous payer. Les parents de mon mari vivent également sur le domaine.

“Ils n’utilisent pas le parc mais elle paie toujours l’entretien. Cela semble injuste.”

Alors que certains non-résidents qui visitent le parc étaient heureux d’utiliser régulièrement les installations gratuitement.

Emma Goose, une maman de deux enfants, s’est vantée : « Nous adorons venir ici gratuitement ! C’est un joli parc. J’habite à 10 minutes en voiture de Bestwood Village mais venez vous garer pour utiliser les installations.”

Alors qu’une assistante maternelle en visite avec ses deux protégés a déclaré qu’elle comprenait parfaitement pourquoi les habitants étaient en colère.

Elle a déclaré: «Je comprends pourquoi les habitants sont mécontents.

“Nous envahissons l’espace pour lequel ils paient, mais c’est gratuit pour tous et c’est un si bel espace. Pourquoi ne l’utiliserions-nous pas quand nous le pouvons ? Nous ne payons pas pour venir ici.”

Cependant, la situation pourrait s’aggraver pour les résidents, les frais d’entretien annuels devant augmenter pour les ménages et 1 000 nouvelles maisons devant être construites.

Merlin Park est construit sur un ancien site d’aérodrome Rolls-Royce et a déjà testé des avions expérimentaux.

Il appartient à l’association caritative Land Trust qui a reçu le site des développeurs en 2019 pour un montant nominal de 1 £.

Un porte-parole du Land Trust a déclaré que les résidents avaient été inculpés conformément aux documents juridiques signés lors de l’achat de leurs propriétés.

Le Trust a ajouté: “Cette charge est spécifiée dans les documents juridiques, qui indiquent également que la redevance doit augmenter sur une base annuelle conformément à l’indice des prix de détail.

“Le Land Trust est conscient des pressions actuelles sur le coût de la vie et nous nous efforçons donc de maintenir chaque année toutes les dépenses aussi basses que raisonnablement possible.

“Le Land Trust demande aux entrepreneurs d’entretenir les espaces verts selon un calendrier de travaux qui sont inspectés régulièrement selon une norme établie.

“Cela inclut tout équipement de jeu endommagé qui est retiré et remplacé dès que possible conformément à la santé et à la sécurité.”

Un panneau à l’entrée du parc vous accueille : « Le parc Merlin est ouvert à tous. Il y a des aires de loisirs pour tous les âges, y compris un jeu pour tout-petits, une aire de jeux polyvalente, un sentier de coupe et une piste de course pour aire de jeux.