Nous devons payer 1 600 £ après que nos fils ont déménagé sous l’impôt sur la chambre

UN COUPLE a été horrifié après avoir appris qu’il devait payer plus de 1 600 £ de taxe de séjour après que ses fils aient quitté leur logement social.

Les parents Philip Elliott et Elizabeth Aslett, tous deux âgés de 56 ans, disent qu’ils n’ont pas l’argent pour payer la somme énorme et ont été laissés en larmes par la nouvelle.

Elizabeth Aslett et Philip Elliott ont été informés qu’ils devraient payer plus de 1 600 £ d’impôts après le départ de leurs fils Crédit : BPM

Leurs deux fils, Lewis Aslett, 16 ans, et Ryan Aslett, 18 ans, ont quitté la maison familiale de trois chambres à Bilborough, Nottingham, en septembre dernier pour aller au collège et à l’université.

Philip et Elizabeth, qui vivent dans la propriété depuis près de 11 ans, ont déclaré avoir dit aux autorités que les garçons déménageraient mais auraient toujours besoin de leurs chambres à leur retour pendant les vacances, rapporte Nottingham Live.

Les parents affirment qu’on leur a initialement dit que tout allait bien, mais ils ont déclaré avoir reçu un message plus tôt ce mois-ci disant qu’ils devaient 1 667,27 £ car leur taxe de chambre avait changé.

M. Elliott a déclaré: « Quand j’ai découvert que c’était un choc, personne n’avait dit que nous leur devions de l’argent.

« Nous avons des droits sociaux en jeu et cela a été envoyé au stade de l’appel. »

Mme Aslett a ajouté: « J’ai fondu en larmes et j’ai pleuré, c’était tellement ennuyeux.

« Nous ne savons pas ce qui nous attend, nous avons eu les deux garçons à la maison pendant six semaines à Noël, ils reviendront la semaine prochaine environ. »

La taxe sur la chambre signifie qu’un demandeur recevra moins d’allocations de logement ou d’élément de coût de logement dans une demande de crédit universel lorsqu’il vit dans une association de logement ou une maison du conseil et qu’il est réputé avoir une ou plusieurs chambres d’amis.

Et le montant que les bénéficiaires reçoivent pour les frais de logement peut être réduit lorsqu’un logement dispose de chambres d’amis.

Philip et Elizabeth ont expliqué qu’ils étaient incapables de travailler en raison de leur handicap, ce qui signifie qu’ils auront du mal à rembourser l’argent ou à continuer à survivre grâce aux petits paiements.

Ils reçoivent 1 100 £ chaque mois du crédit universel ainsi que 900 £ de l’allocation d’emploi et de soutien et du paiement de l’indépendance personnelle. [PIP] Support.

Le DWP s’est excusé pour la façon dont le cas de la famille avait été traité, affirmant que le personnel avait été en contact pour les aider dans le processus d’appel.

Un porte-parole du DWP a déclaré: « Nous sommes vraiment désolés de la façon dont la réclamation de M. Elliott et de Mme Assett a été traitée et nous avons été en contact pour nous excuser et les aider dans le processus d’appel.

« Nous avons également examiné leurs prestations pour nous assurer qu’ils reçoivent leur droit correct. »

Les parents affirment avoir expliqué aux autorités que leurs garçons utiliseraient toujours leur chambre pendant les vacances Crédit : BPM