Nous devons parler – Shaw Local

J’étais en colère et attristé par l’attaque de UpRising Bakery and Cafe. Une fois de plus, les discours haineux et mal informés de quelques-uns ont entraîné la destruction violente de biens. Historiquement, la haine a alimenté la destruction à maintes reprises.

Il faut écouter Martin Niemöller :

“D’abord, ils sont venus pour les socialistes, et je n’ai pas parlé –

« Parce que je n’étais pas socialiste.

“Ensuite, ils sont venus chercher les syndicalistes et je n’ai pas parlé –

« Parce que je n’étais pas syndicaliste.

“Alors ils sont venus chercher les Juifs, et je n’ai rien dit –

« Parce que je n’étais pas juif.

“Puis ils sont venus me chercher – et il n’y avait plus personne pour parler pour moi.”

Chaque voix qui parle pour UpRising Bakery and Cafe est un espoir. La voix de dirigeants comme le représentant américain Sean Casten, qui déclare que les droits LGBTQ+ sont des droits humains et qui s’exprime pour soutenir la communauté LGBTQ+ amplifie l’espoir. Nous devons nous exprimer : en ligne, avec notre parrainage, et dans les urnes, en votant pour des représentants comme Sean Casten qui dirigent avec amour.

Bruce Lane

Cari