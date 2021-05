La sénatrice Kristina Roegner a déclaré que ses trois filles, qui sont toutes des athlètes juniors, lui avaient donné une idée plus précise des raisons pour lesquelles les parents seraient préoccupés par le fait que leur progéniture concourrait contre des participants transgenres beaucoup plus grands qui étaient nés de sexe masculin.

Les législateurs ont présenté les projets de loi à la Chambre et au Sénat de l’État, où les partisans de la loi Save Women’s Sports Act disent qu’ils doivent être amenés à faire du sport un sport équitable.

«Le projet de loi no 132 du Sénat vise simplement à maintenir la sécurité et l’équité pour les sports féminins», Roegner a déclaré à la WKSU dans un communiqué les propositions, qui font écho à de nombreux projets de loi qui ont été proposés à travers les États-Unis avec plus ou moins de succès au cours des derniers mois.

«Nous devons nous assurer que les filles sont incluses, engagées et encouragées à participer aux programmes qui leur sont réservés.

« L’ancien décathlète médaillé d’or olympique Bruce – maintenant Caitlyn – Jenner a récemment accepté et a été vilipendé par le jugement en constante évolution de la culture de l’annulation d’aujourd’hui. »

Pressé pour un bref commentaire par un journaliste au début de ce mois, le mondain et célébrité Jenner, qui espère devenir le prochain gouverneur de Californie, a suscité de vives critiques dans certains milieux en faisant écho aux craintes d’équité.

« Je m’en tiens à mes déclarations que j’ai faites, » a-t-elle dit plus récemment à Fox News. «Je pense que nous devons nous assurer que l’intégrité des sports féminins est là – je pense que c’est extrêmement important.

« Mais il y a plus que ce que j’ai dit, parce que je viens de dire » les garçons biologiques dans le sport « . Il y a plus que cela, et je pense que dans le futur j’expliquerai davantage. »

L’icône du football féminin, Megan Rapinoe, a été parmi celles qui critiquent Jenner. « En Californie, [she] a jeté son nom là-dedans [for election], « a déclaré Rapinoe, qui a appelé à interdire les athlètes universitaires transgenres « une autre avenue pour attaquer les droits des personnes trans ».

« C’est comme, » vous savez quoi? Vous êtes un athlète exceptionnel. Vous n’êtes pas un politicien exceptionnel. Je pense que de moi-même: il faut une tonne de talent et de connaissances institutionnelles. «

Le porte-parole de l’Ohio High School Athletic Association, Tim Stried, a déclaré que l’interdiction des athlètes transgenres entrerait en conflit avec les mesures réglementaires déjà en place.

«Tous les étudiants athlètes devraient avoir la possibilité de participer à des sports de premier cycle du secondaire et du secondaire, y compris les étudiants athlètes transgenres», a-t-il déclaré.

«La politique est établie pour inclure la science médicale et un médecin et il y a certainement des mesures à prendre pour obtenir l’approbation.

«À ce jour, nous n’avons eu aucun problème lorsqu’une école ou une famille s’est manifestée et a déclaré: ‘Ma fille a été injustement pénalisée ou privée d’opportunités à cause d’une femme transgenre.’ Cela ne s’est pas encore produit et nous ne prévoyons pas que cela se produise. »

Stried aurait déclaré que, depuis 2015, 48 filles transgenres ont demandé à participer à des sports féminins, dont 11 ont été approuvées pour la compétition.

«En tant que mère de trois filles qui pratiquent l’athlétisme, je comprends que les parents ne veulent pas que leur fille de 5 pieds 3 pouces et 115 livres soit sur le même terrain de football qu’un garçon de 6 pieds 1 pouces et 185 livres.» dit Roegner.