Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a déclaré vendredi à l’AFP que les équipes devraient faire face à « une situation particulière » pour boucler l’Euro 2020 en raison de la pandémie de Covid-19.

« Ce n’est pas l’euro habituel car il est dans 11 pays et en plus il y a une pandémie qui rend les voyages encore plus difficiles », a déclaré Ceferin à Rome.

« Donc, chaque équipe devra s’adapter à une situation particulière pour terminer cet Euro. »

Un an après avoir été reporté en raison de la pandémie, le tournoi à 24 équipes réparties sur 11 sites à travers l’Europe démarre vendredi avec l’Italie face à la Turquie devant environ 16 000 fans dans un Stadio Olimpico rempli à environ un quart de sa capacité.

Malgré des tests Covid-19 positifs pour les joueurs des équipes d’Espagne, de Suède et de Russie dans les jours précédant le coup d’envoi, Ceferin reste confiant que la compétition se poursuivra sans interruption jusqu’à la finale à Wembley le 11 juillet.

« Je ne pense pas que les matches seront reportés », a déclaré le Slovène de 53 ans.

« Je pense que les ‘bulles’ seront très strictes, notre protocole sanitaire est très strict.

« Même les officiels qui sont vaccinés doivent être testés avant chaque match.

«Nous sommes tous très protégés, les joueurs encore plus, je pense que c’est un tournoi assez sûr.

« Bien sûr, on ne sait jamais si un cas se produit, mais je suis assez confiant que tout ira bien. »

La décision de reporter l’année dernière était la bonne, estime-t-il, étant donné que l’année dernière, le tournoi aurait dû se jouer dans des stades vides.

« Maintenant, nous nous sommes rendu compte que c’était bien de reporter car l’année dernière nous aurions eu l’Euro sans fans et maintenant au moins nous avons un certain nombre de fans, ce qui est très important pour l’Euro car c’est un festival de football.

« J’ai cru depuis le début que l’euro serait en route cette année. »

