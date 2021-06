« Nous devons mener cette chose au sol »: l’Australie prolonge le verrouillage de Covid pour la 2e plus grande ville

Le verrouillage initial de sept jours imposé à la zone devait expirer jeudi à minuit, mais le premier ministre par intérim de Victoria, James Merlino, a annoncé que les restrictions seraient prolongées d’une semaine en raison des inquiétudes concernant la propagation de la variante Kappa.

On pense que le groupe initial de cas a été causé par un individu arrivé en Australie infecté par la variante Kappa, une souche identifiée pour la première fois en Inde. La personne infectée aurait potentiellement eu des milliers de contacts étroits, qui ont été identifiés et informés, avec 350 cas confirmés à ce jour.

S’exprimant mercredi, Merlino a averti que la nouvelle variante semble être « plus rapide et plus contagieux que nous n’avons jamais vu auparavant », avec des experts reliant la variante à plusieurs clusters dans un certain nombre de pays à travers le monde.

Nous devons mettre cette chose au sol, sinon des gens mourront.

Alors que l’ordre de séjour à domicile restera en place à travers Melbourne, les personnes vivant ailleurs à Victoria verront des restrictions telles que les plafonds sur les mariages et les funérailles levées, les étudiants de la ville étant autorisés à revenir pour passer leurs examens.

Pour aider à contenir le virus, l’Australie a conservé des mesures frontalières strictes pour la majorité de la pandémie, obligeant les arrivants, y compris les citoyens australiens, à se mettre en quarantaine à leur arrivée pour réduire le risque de transmission.

Discutant des conseils de santé dans tout l’État, le directeur de la santé de Victoria, Brett Sutton, a souligné à quelle vitesse les épidémies peuvent se propager dans une région. « Il y a une douzaine de pays qui n’avaient pas de transmission communautaire en 2021 qui ont maintenant perdu le contrôle », dit Sutton.

Depuis le début de la pandémie de Covid, l’Australie a enregistré 30 106 cas de virus et 910 décès. Le pays de 25 millions d’habitants a démarré lentement son programme de vaccination, permettant à d’autres pays comptant un grand nombre de cas d’acheter des doses, administrant jusqu’à présent 3 089 183 doses.

