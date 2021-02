«  Nous devons lutter ensemble contre cela  », a déclaré le président Biden aux gouverneurs sur la riposte à la pandémie

WASHINGTON – Lorsque le gouverneur de l’État de Washington, Jay Inslee, s’est heurté à Donald Trump l’année dernière à propos de la gestion par l’administration précédente de la pandémie de coronavirus, le président de l’époque a qualifié Inslee de serpent.

«J’en suis peut-être encore un», a déclaré jeudi le gouverneur avec un petit rire lorsqu’on lui a demandé comment les choses avaient changé sous le président Joe Biden. « Mais je suis un serpent bien entretenu. »

Inslee, un démocrate, a déclaré qu’il y avait eu une énorme augmentation de la réactivité depuis que Biden a pris ses fonctions. Et là où des problèmes de coordination entre les États et le gouvernement fédéral sont apparus, Inslee est convaincu que des améliorations seront apportées.

«C’est un changement tellement fondamental», a-t-il déclaré à USA TODAY.

L’éloge ne se limite pas aux gouverneurs du parti présidentiel.

Le gouverneur Asa Hutchinson de l’Arkansas, un républicain qui faisait partie d’une poignée de gouverneurs et de maires qui ont rencontré Biden à la Maison Blanche plus tôt ce mois-ci, a critiqué le plan de secours COVID-19 du président de 1,9 billion de dollars comme trop coûteux, mais décrit son travail avec l’administration comme un «bon partenariat».

«C’est une bonne relation, c’est un bon partenariat», a déclaré Hutchinson, vice-président de la National Governors Association. «Le flux de communication est bon. Ils sont là pour répondre aux questions et nous y travaillons tous les jours et j’espère que cela continuera. »

Il existe toujours des tensions à la fois partisanes et bipartites entre la Maison Blanche et les hauts dirigeants des États, dont certains faisaient partie de ceux qui ont remis en question la victoire électorale de Biden.

Les gouverneurs veulent un soutien logistique, financier et autre de la part du gouvernement fédéral, mais veulent aussi l’autonomie dans la prise de décision. Les gouverneurs du GOP ont critiqué certains des changements de politique que Biden est en train de faire sur l’énergie, l’environnement et d’autres questions.

Mais les gouverneurs ont déclaré qu’ils appréciaient la façon dont la nouvelle administration a essayé de travailler avec eux sur la pandémie, notamment par le biais d’appels hebdomadaires entre les États et les membres du groupe de travail COVID-19 de la Maison Blanche.

« Ce sont de véritables discussions et ce sont des sessions de résolution de problèmes », a déclaré jeudi à Biden le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, président démocrate de la National Governors Association. « Et ils ont fait de réels progrès. »

Les gouverneurs sont également impatients de bénéficier de l’aide qui pourrait provenir à la fois du plan de secours d’urgence en attente au Congrès – qui comprend 350 milliards de dollars d’aide aux villes et aux États – et de l’effort de «redressement» à plus long terme que Biden a promis de suivre. Bien qu’il soit toujours en cours d’élaboration, ce programme de plusieurs billions de «reconstruire en mieux» devrait inclure un financement important pour les routes, les ponts et d’autres projets d’infrastructure à travers le pays.

«Le président Obama et le président Trump ont tous deux identifié la réforme des infrastructures comme l’une de leurs principales priorités. Pourtant, année après année, rien n’a été fait à Washington », a écrit le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, un républicain, dans des remarques préparées pour une audience du Sénat mercredi. «Maintenant, le président Biden a à juste titre placé cette question en tête de son agenda, et les gouverneurs du pays sont prêts à travailler avec lui et son administration.»

S’adressant aux gouverneurs lors de leur réunion hivernale virtuelle jeudi, Biden a fait un pitch pour le programme d’aide initial, énumérant ses nombreux composants alors qu’il parlait par vidéo au groupe.

« Vous en savez déjà beaucoup parce que le plan a été créé pour inclure de nombreuses choses que vous m’avez individuellement et collectivement demandées lors de récentes conversations », a déclaré Biden. « Faisons cela. »

Le groupe de gouverneurs à qui Biden s’est entretenu est beaucoup plus divisé politiquement qu’il y a quatre ans. Les démocrates détiennent actuellement 23 gouvernorats contre 16 au début de l’administration Trump.

Vers le haut de ses remarques, Biden a qualifié les États de «laboratoires de la démocratie» en signe d’indépendance. Mais il a souligné qu’une approche nationale est nécessaire sur la pandémie et d’autres questions parce que « beaucoup de nos défis ne s’arrêtent pas à notre frontière de nos États. »

« Nous devons lutter ensemble comme un seul », a-t-il déclaré.

Trump a donné la tête aux États

Lorsque Trump s’est adressé pour la première fois à l’Association nationale des gouverneurs après son entrée en fonction en 2017, il a promis de rendre aux gouverneurs «une grande partie des pouvoirs qui ont été retirés aux États».

Trump a également fait l’un de ses commentaires les plus célèbres sur la complexité des lois nationales sur la santé qu’il voulait annuler.

«Personne ne savait que les soins de santé pouvaient être si compliqués», a-t-il déclaré.

Trump n’a pas réussi à refondre le système de santé et son approche de la pandémie «exécutée localement, gérée par l’État et soutenue par le gouvernement fédéral» a causé des problèmes aux gouverneurs.

Au début, les États se sont retrouvés dans des guerres entre eux et contre le gouvernement fédéral pour des ventilateurs rares et d’autres fournitures médicales comme des masques faciaux et des gants.

Si les gouverneurs blâmaient publiquement le gouvernement fédéral, ils pourraient faire face à la colère de Trump, qui, dans certains cas, menaçait de retirer des fonds fédéraux.

Inslee, dont l’État a été le premier à enregistrer une épidémie et un décès de coronavirus, a été attaqué lorsqu’il a tweeté que les efforts pour lutter contre le coronavirus seraient plus efficaces «si l’administration Trump s’en tenait à la science et disait la vérité».

Trump a qualifié Inslee de serpent qui n’est «pas un bon gouverneur». Il a accusé le gouverneur de l’Illinois JB Pritzker de ne pas être en mesure de faire son travail et de «se plaindre toujours». Il a échangé des insultes avec Cuomo et a qualifié le gouverneur du Michigan Gretchen Whitmer de «demi-Pentecôte». Trump a déclaré que le gouvernement fédéral ne devrait pas traiter avec Whitmer ou Inslee.

Ce ne sont pas seulement les gouverneurs démocrates qui ont demandé plus d’aide à l’administration.

En octobre, Cuomo et Hutchinson – en tant que chefs bipartites de la National Governors Association – ont déclaré à Trump que les États avaient besoin de plus d’informations sur la façon dont les vaccins seraient distribués, une fois qu’ils seraient prêts, et quelles responsabilités seraient assumées par le gouvernement fédéral ou les États.

L’administration Trump n’a jamais pleinement mis en œuvre une recommandation de septembre du Government Accountability Office pour expliquer comment la distribution et l’administration du vaccin seraient coordonnées à tous les niveaux de gouvernement et dans les secteurs privé et à but non lucratif.

« Faire ainsi, en particulier s’assurer que les fonctionnaires locaux font partie des efforts de planification, améliorerait les efforts de distribution du pays », a déclaré mercredi Nicole Clowers, directrice générale de l’équipe de soins de santé du GAO, au comité de la sécurité intérieure de la Chambre.

Coordination accrue

En plus des appels hebdomadaires que Jeff Zients, le coordinateur COVID-19 de Biden, tient avec les gouverneurs, l’administration a également commencé à donner aux gouverneurs un aperçu de trois semaines sur la distribution des vaccins pour aider à la planification.

Hutchinson a déclaré que la Maison-Blanche avait pour objectif de donner aux gouverneurs une projection à plus long terme au-delà de trois semaines lors de l’appel de la semaine prochaine, en regardant vers l’avenir alors que le gouvernement fédéral accélérera la distribution de vaccins en juin et juillet.

«C’est beaucoup de planification de la part du gouvernement fédéral et de notre part pour éliminer ces doses», a-t-il déclaré. «Le nombre de cliniques, de prestataires et de ressources humaines pour cela va demander beaucoup de travail, donc plus nous pouvons avoir d’informations, mieux c’est.»

Ngozi Ezike, directeur du département de la santé publique de l’Illinois, a également déclaré qu’un délai de trois semaines avait été utile.

« L’un des plus grands obstacles à une réponse réussie au cours de l’année écoulée a été un manque de communication claire et cohérente et des messages confus de la part des plus hauts niveaux de gouvernement », a déclaré Ezike mercredi au Comité de la sécurité intérieure de la Chambre.

Mais alors que l’Illinois apprécie la planification, la transparence et les efforts accrus pour augmenter les stocks de vaccins, Ezike a souligné que l’État a toujours «plus de manches retroussées que de seringues remplies de vaccins».

Les gouverneurs, qui sont sous pression pour faire vacciner les résidents, veulent que le public comprenne mieux les programmes de distribution gérés par les États et ceux que le gouvernement fédéral contrôle.

Et ils ont demandé à l’administration Biden de s’exprimer davantage sur la manière dont le gouvernement fédéral distribue les vaccins aux pharmacies et aux centres de santé communautaires de leurs États.

« Il y a certaines choses sur lesquelles nous travaillons encore ensemble. L’une consiste à coordonner plus efficacement le flux fédéral de distribution qui va maintenant aux pharmacies et aux cliniques communautaires, le flux étatique allant à ces mêmes entités », a déclaré Inslee. « Je suis convaincu que cela sera résolu. »

Lors d’une discussion sur ces préoccupations lors de l’appel hebdomadaire de mardi avec les gouverneurs, le directeur des données du groupe de travail COVID-19 de la Maison Blanche a déclaré que des modifications avaient été apportées au suivi des données du gouvernement pour inclure de nouvelles informations sur les lieux de distribution des vaccins. Le tracker fait également la distinction entre les doses délivrées et administrées par les gouvernements locaux, les entités fédérales et les partenaires privés.

Hutchinson a déclaré que la répartition de la distribution des vaccins sera déterminée par les performances et la capacité des États à obtenir les doses. S’il y a un problème d’équité, l’administration peut faire appel à certains de ses autres partenaires fédéraux.

«Les États, bien sûr, veulent être tenus responsables», a-t-il déclaré. «Nous voulons prouver l’efficacité de ce que nous faisons et cela a été reconnu la semaine dernière lorsque plus de 90% de l’allocation de vaccins est allée aux États.»

Les tensions existent toujours

Alors que Biden a donné au gouvernement fédéral un rôle plus important dans la lutte contre la pandémie et a essayé de créer davantage une stratégie nationale, il reste encore beaucoup à faire aux gouverneurs. Là où cela a créé des failles, l’administration a souligné sa préférence sans se battre avec les gouverneurs.

« Je pense que tout l’esprit de cette conférence des gouverneurs et de notre administration est en train de changer un peu l’attitude quant à la façon dont nous traitons les uns avec les autres », a déclaré Biden jeudi. « Du moins je l’espère. »

Mercredi, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a été interrogée sur la décision du gouverneur du Connecticut, Ned Lamont, de donner la priorité à l’âge par rapport aux autres facteurs de risque et à la plupart des catégories d’emploi lors de la distribution de vaccins. Les lignes directrices fédérales, en revanche, donnent la priorité aux employés des épiceries, au personnel des transports en commun, aux travailleurs de l’alimentation et de l’agriculture et aux autres travailleurs essentiels de première ligne après la vaccination du personnel de santé et des résidents des établissements de soins de longue durée.

Psaki a déclaré que, bien que la Maison Blanche adhère aux recommandations fédérales, «de toute évidence, les gouverneurs font des choix différents en ce qui concerne la hiérarchisation et l’ordre de priorité».

Lorsque le gouverneur du Montana, Greg Gianforte, a levé le mandat du masque de l’État ce mois-ci, Psaki a également déclaré que la Maison Blanche encourage tout le monde à «suivre les directives fédérales».

« Mais encore une fois, le président sait que ce n’est pas une période facile et il est plus qu’heureux de dialoguer avec les maires et les gouverneurs qui – même ceux qui ne sont pas d’accord avec lui », a-t-elle ajouté.

Ces désaccords incluent l’ordre exécutif de Biden de commencer à arrêter la location de pétrole et de gaz sur les terres et les eaux fédérales. Dans une lettre implorant Biden de retirer l’ordre, 17 gouverneurs républicains ont déclaré que cette décision tuerait des emplois bien rémunérés et menacerait l’indépendance énergétique et la sécurité nationale des États-Unis.

Et alors que Biden continue de développer sa campagne de vaccination massive, promettant une distribution égale quel que soit le revenu de son statut, Hutchinson a déclaré qu’il ferait bien de se souvenir de ses partenaires étatiques.

« Nous avons le même engagement et nous suivons le même chemin », a déclaré Hutchinson. « C’est juste que nous ne pouvons pas être microgérés dans ce processus. »

