Nous devons lutter contre le gaspillage de Whitehall et réveiller l’endoctrinement pour être une nation plus efficace

LUTTE CONTRE le gaspillage à Whitehall doit être un élément central des efforts de la nation pour freiner la hausse du coût de la vie.

Cela aidera également à financer des réductions d’impôts pour permettre aux Britanniques qui travaillent dur de conserver autant que possible leur propre argent.

Trop de Whitehall est heureux d’ignorer les immeubles de bureaux coûteux qui sont vides Crédit : Alamy

Je travaille avec d’excellents fonctionnaires soucieux des coûts, mais je vois les preuves généralisées d’une culture du gaspillage.

Fondamentalement, il devrait y avoir une compréhension sacrée au sein du gouvernement que tout son argent provient de citoyens privés et qu’aucune livre ne devrait être dépensée à moins que cela ne soit vraiment nécessaire.

Whitehall n’a pas pris l’efficacité suffisamment au sérieux.

J’ai toujours su qu’il y avait un problème de gaspillage, mais j’ai vite compris à quel point l’argent pouvait être mal dépensé, ayant pris mon poste de ministre des opportunités du Brexit et de l’efficacité gouvernementale au début de l’année.

Séances d’endoctrinement

Une trop grande partie de Whitehall est heureuse d’ignorer les immeubles de bureaux coûteux qui sont vides ou de financer des cours qui font perdre du temps.

Malheureusement, ce n’est pas seulement l’argent qui est gaspillé, mais ce qui est gaspillé qui est si nocif pour notre pays : de plus en plus, cela signifie des agendas éveillés qui divisent les gens et qui visent à dresser les gens les uns contre les autres ou à dénoncer le pays.

Aux côtés d’un fonctionnaire réformateur, j’ai suivi les formations « apprentissage et développement » proposées.

Nous en avons trouvé beaucoup sans aucun avantage possible pour les compétences des fonctionnaires et ils seront supprimés.

Ils seront remplacés par d’autres qui conduisent à des compétences mesurables et à de meilleurs services publics.

Cela est nécessaire car certaines sessions sont des sessions d’endoctrinement – l’une s’appelait même Check Yo! Privilège.

Gaspiller l’argent des autres dans de telles absurdités est-il en soi un signe de privilège ?

C’est pourquoi j’ai demandé que tous les cours sur les thèmes de la « diversité », de l’« inclusion » et du « bien-être » au Cabinet Office soient supprimés, et j’ai encouragé tous les secrétaires d’État à faire de même dans leurs propres départements.

Cette semaine, j’ai été ravi de voir la procureure générale Suella Braverman s’occuper de cela dans son département, où le personnel avait passé 2 000 heures sur de tels cours l’année dernière.

Des fonctionnaires ont même eu droit à des séances de questions/réponses avec une « sorcière ».

Lorsque je suis arrivé au Cabinet Office cette année, il était également clair à quel point le département était devenu gonflé.

Aujourd’hui, les réductions d’effectifs, avec le soutien exemplaire du Secrétariat Permanent, sont sur le point de commencer, alors que le plan CO2025 que nous avons élaboré pose les bases d’une refonte du service.

Mes visites très médiatisées ailleurs à Whitehall ont révélé trop d’espace de bureau inutilisé.

Pourquoi les contribuables devraient-ils financer des bureaux coûteux du centre de Londres qui accumulent la poussière ?

Le vide des logements du Serious Fraud Office donnant sur Trafalgar Square a été une surprise particulière.

Ainsi, grâce à notre programme Places For Growth, des milliers de fonctionnaires et même des organisations gouvernementales entières, y compris des quangos connexes, sont déplacés hors de Londres.

Ce sera bon pour le pays et bon pour les fonctionnaires aussi, qui peuvent s’attendre à une meilleure qualité de vie dans nos grands comtés et villes.

Londres en bénéficiera également, car nous quittons des immeubles tels que le 1 Victoria Street et le 102 Petty France, deux des exemples les plus laids du développement d’après-guerre.

Et aucune partie de la lutte contre le gaspillage n’est plus importante que la lutte contre la fraude.

C’est pourquoi cette semaine la Public Sector Fraud Authority (PSFA) a été lancée pour lutter contre la fraude au trésor public et le vol de l’argent des contribuables.

Ce nouvel organisme coûtera 11 millions de livres sterling pour fonctionner au cours de sa première année, avec pour objectif de récupérer 180 millions de livres sterling volés par fraude.

C’est clairement un retour bienvenu et cela montre encore une fois le bon côté de la fonction publique, car les spécialistes de la fraude forment une équipe impressionnante.

Ce nouvel organe devait être lancé le mois dernier – mais la veille de l’événement de lancement, les mandarins du Trésor ont mis des lignes rouges à travers son mandat, supprimant ses pouvoirs les plus importants et rendant l’organisation édentée.

Il n’aurait eu aucun droit d’informer directement les ministres du Trésor, ni un rôle garanti dans l’élaboration de politiques de lutte contre la fraude avec le Trésor – et le Trésor n’aurait eu aucune obligation de consulter la PSFA lors de la prise de décisions importantes sur la manière de prévenir la fraude.

Admettre son erreur

C’est ce type d’obstruction qui a conduit Lord Agnew à démissionner, et son soutien a été crucial pour que le mandat soit correct.

Par conséquent, cet organe important a été lancé avec son pouvoir rétabli.

On estime que 4,9 milliards de livres sterling ont été perdus à cause de la fraude Covid.

Certaines personnes ont même utilisé des prêts Covid pour acheter des voitures de sport.

Bien que le gouvernement dépense près d’un billion de livres d’argent des contribuables chaque année, même en récupérer une petite partie est utile.

Le lancement de la PSFA a été une victoire pour les contribuables, mais la résistance que j’ai rencontrée a illustré la culture au sein du Trésor, tout comme il veut maintenir l’économie sur-réglementée et sur-taxée que l’UE favorise en maintenant notre législation fiscale conforme à celle de l’UE.

Malgré les nombreux excellents fonctionnaires avec lesquels je travaille, il y a toujours une réticence à admettre une erreur, ce qui aggrave souvent les choses.

C’est en saisissant le détail que cette culture va changer. Gérer un navire étanche n’a jamais été aussi important.

Jacob Rees-Mogg est ministre des opportunités du Brexit et de l’efficacité du gouvernement.

Jacob Rees-Mogg dit qu’il a été choqué par la quantité d’argent gaspillée par Whitehall Crédit : Alamy