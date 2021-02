Alors que Joe Biden promet de faire de la justice raciale une priorité absolue pour son administration, le rappeur Ice Cube a révélé qu’il pourrait bientôt rencontrer le président américain pour discuter des réparations pour les Noirs américains.

Dans une interview à la radio, l’artiste musical et acteur emblématique a révélé que l’équipe de Biden l’avait contacté et que des plans étaient en cours pour une visite à la Maison Blanche plus tard ce mois-ci. Il a dit que tout en reconnaissant que la nouvelle administration est «Vraiment à aider toutes les minorités», Biden avait besoin de soutenir ses paroles en adoptant «programmes spécialisés».

«Vous me connaissez, je suis tout au sujet des réparations. Cela semble être un mauvais mot pour cette administration, mais nous devons changer cela. Nous devons leur demander de parler des réparations et d’ajouter un peu d’équité à ce système. » dit le rappeur.

Ice Cube a révélé un « contrat pour l’Amérique noire » en juillet en réponse à la colère croissante face aux inégalités raciales dans le pays à la suite du meurtre de George Floyd aux mains de la police de Minneapolis. Le rappeur a décrit le document comme «un plan pour parvenir à la justice économique raciale». Outre les initiatives économiques visant à fournir une aide financière aux Noirs américains, la proposition appelle à des réformes de la justice pénale et de l’éducation.

Biden a signalé que son administration était déterminée à résoudre ces problèmes. Dans un discours prononcé jeudi, il a déclaré au personnel du Département d’État que «Équité raciale» sera «Les affaires de l’ensemble du gouvernement et de toutes nos politiques et institutions fédérales.»

Ice Cube a présenté son programme à la fois aux démocrates et aux républicains dans l’espoir que ses idées controversées, en particulier l’idée de dédommager les Noirs américains comme une forme de contrition pour l’esclavage, prendront racine. En octobre, il a défendu son choix de discuter de son « contrat » avec les responsables de Trump, notant qu’il avait également été contacté par l’équipe de Biden à propos de la proposition et qu’il était prêt à coopérer avec « Quiconque travaillera avec moi. »

L’administration Trump a poussé à une réforme de la justice pénale qui a reçu le soutien des rappeurs Lil Wayne et Kanye West. Cependant, l’ancienne administration a exprimé peu d’intérêt pour les réparations.

Biden a déjà commencé à inverser de nombreuses politiques de l’ère Trump concernant les questions de justice sociale, en utilisant une série de décrets et de nominations visant à promouvoir l’égalité raciale.

