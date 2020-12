L’attaquant du Paris Saint-Germain Neymar a déclaré à ESPN qu’il souhaitait jouer à nouveau avec l’ancien coéquipier de Barcelone Lionel Messi la saison prochaine.

Messi, 33 ans, n’a plus de contrat au Camp Nou l’été prochain et est libre de parler à d’autres clubs à partir de janvier.

Neymar, qui faisait partie d’un puissant front trois avec Messi et Luis Suarez pendant quatre ans avec le Barça, a été constamment lié à un retour au Camp Nou depuis son départ pour le PSG dans un transfert record de 222 millions d’euros en 2017.

« Ce que je veux avant tout, c’est de jouer à nouveau avec Messi, de pouvoir le profiter à nouveau sur le terrain », a déclaré Neymar après la victoire 3-1 du PSG en Ligue des champions contre Manchester United mercredi, interrogé sur le fait que la superstar argentine le rejoigne. à Paris.

« Il peut jouer à ma place, je n’ai aucun problème avec ça! Mais je veux jouer avec lui l’année prochaine, c’est sûr. Nous devons le faire la saison prochaine. »

Les commentaires de Neymar augmenteront les spéculations selon lesquelles Messi pourrait le rejoindre dans la capitale française en 2021.

Messi voulait quitter le Barca en août après l’élimination 8-2 de la Ligue des champions contre le Bayern et des sources ont déclaré à ESPN à l’époque que Manchester City avait mené la course pour le signer.

Cependant, le PSG surveillait également la situation et l’entraîneur Thomas Tuchel a déclaré que l’Argentin serait « très bienvenu » à Paris.

Le Barça espère pouvoir convaincre Messi de signer un nouveau contrat avec le club, mais les discussions sur un renouvellement sont suspendues jusqu’à ce qu’un nouveau président soit élu le 24 janvier.

La première tâche du nouveau président sera de s’asseoir avec Messi et son père et agent, Jorge, et de lui vendre sa vision du club pour le convaincre de rester.

Neymar et Messi pourraient également être réunis au Barca. le Blaugrana a tenté de le signer à nouveau en 2019, mais n’a pas réussi à trouver un accord avec le PSG sur des frais.

Le Barça envisageait de faire une nouvelle tentative pour le ramener cette année également, jusqu’à ce que la pandémie de coronavirus atteigne leurs plans de transfert.

Neymar a également fait un bref commentaire à propos de son compatriote sud-américain Diego Maradona, décédé à l’âge de 60 ans le 25 novembre: « La vie est parfois très compliquée parce que les gens qui devaient être un congé éternel et Diego devaient être une figure éternelle »