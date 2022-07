Nous devons jouer collectivement pour gagner une médaille aux Olympiades d’échecs : Dronavalli Harika

La joueuse d’échecs vedette Dronavalli Harika est optimiste quant aux chances de l’Inde, mais a déclaré que l’équipe féminine la mieux classée devra déployer un effort collectif pour remporter des médailles à la 44e Olympiade d’échecs, à partir de jeudi.

La joueuse de 31 ans a été l’épine dorsale de l’équipe féminine indienne à l’Olympiade au cours des 18 dernières années.

Disputant sa huitième olympiade consécutive, elle est en train d’établir le record national d’apparitions successives consécutives aux olympiades depuis ses débuts en 2004.

« Je suis optimiste quant à nos chances mais je ne veux pas nous mettre la pression. Bien sûr, nous sommes les meilleures têtes de série sur le papier, mais en fin de compte, la façon dont nous nous comportons collectivement est importante », a déclaré Harika dans un communiqué.

Harika, qui est à un stade avancé de sa grossesse, a déclaré qu’elle était toujours dans la meilleure forme possible mentalement et qu’elle était déterminée à donner le meilleur d’elle-même.

“En dehors de l’échiquier, j’ai essayé de me maintenir dans la meilleure forme possible et en ce qui concerne les échecs, j’ai continué ma pratique et joué dans certains événements d’échecs en ligne jusqu’à la semaine dernière pour rester en contact”, a-t-elle déclaré.

“Je suis très satisfait de la composition de l’équipe et je suis sûr que nous aspirons à performer au-dessus de nos capacités.”

La combinaison de Koneru Humpy sur l’échiquier supérieur et d’Harika sur l’échiquier secondaire pour l’équipe indienne “A”, tête de série, peut être assez intimidante pour les adversaires et soulager la pression sur les échiquiers inférieurs.

Conscient des défis qui attendent l’équipe, Harika a nommé l’Ukraine, la Géorgie, la Pologne, les États-Unis et le Kazakhstan parmi les équipes à surveiller lors de l’événement.

«Nous sommes tous déterminés à bien performer afin que les sponsors soient motivés pour organiser de plus en plus de tournois prestigieux en Inde. La perception des échecs a changé pour le positif en Inde et l’organisation de cette Olympiade aura un impact important sur tous les aspects des échecs », a-t-elle déclaré.

Le meilleur effort de l’Inde a été une quatrième place aux Olympiades de 2012 en Turquie où Harika a obtenu une médaille d’argent individuelle au deuxième échiquier.

L’Olympiade aura lieu du 28 juillet au 10 août.

Le Premier ministre Narendra Modi inaugurera l’événement lors d’une cérémonie jeudi en présence du ministre en chef du Tamil Nadu, MK Staline, et d’autres.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici