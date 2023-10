Nous devons garder Haaland hors de la surface, tout ballon qu’il touche pourrait être un but : l’Espagnol Unai Simon sur l’arrêt de la Norvège

Le gardien Unai Simon a déclaré que l’Espagne devait garder l’attaquant norvégien Erling Haaland loin de son but dimanche lors d’un match important de qualification pour l’Euro 2024.

La Roja peut réserver sa place en Allemagne l’été prochain avec une victoire à Oslo, mais Haaland et la Norvège se dressent sur son chemin, recherchant désespérément la victoire pour se donner une chance de progresser.

L’attaquant de Manchester City Haaland a été blessé lorsque l’Espagne a battu la Norvège 3-0 en mars, mais a marqué deux fois jeudi contre Chypre pour maintenir les espoirs de son pays à l’Euro 2024.

Le gardien Unai Simon a déclaré que l’Espagne devait garder l’attaquant norvégien Erling Haaland loin de son but dimanche lors d’un match important de qualification pour l’Euro 2024 ⚽️️ « Nous essaierons de le garder aussi loin que possible de la surface, aussi loin de notre but » pic.twitter.com/qiMWGiHx6J – BeSoccer (@besoccer_com) 14 octobre 2023

Coupe du monde ICC : Calendrier | Résultats | Tableau des points | La plupart des courses | La plupart des guichets

Si la Norvège ne parvient pas à remporter le leader du Groupe A, l’Écosse se qualifierait, tandis que l’Espagne serait alors en mesure de garantir sa place au tournoi avec une victoire lors de l’un ou l’autre de ses deux derniers matchs.

« Nous voyons à quel point (Haaland) est décisif dans la surface à chaque match », a déclaré Simon lors d’une conférence de presse samedi.

« Tout ballon que Haaland touche dans la surface peut être un but, que ce soit un ballon aérien, bas, du pied gauche ou du pied droit, c’est un buteur né.

« Nous allons essayer de le garder le plus loin possible de la surface, le plus loin de notre but, et quand il est dans notre surface, assurez-vous qu’il ne touche pas le ballon – il a une probabilité hors du commun de marquer.

Haaland a pris d’assaut l’élite anglaise la saison dernière après son arrivée à Man City en provenance du Borussia Dortmund, marquant 36 buts en Premier League pour battre le record de tous les temps de la compétition en une seule saison.

L’attaquant de 23 ans a marqué 27 buts en 27 apparitions pour l’équipe nationale de Norvège.

Interrogé sur Haaland, l’entraîneur espagnol Luis de la Fuente a déclaré que son équipe resterait vigilante pour arrêter l’attaquant et les autres menaces norvégiennes.

« Nous essaierons d’être à notre meilleur, d’y aller avec une concentration totale pour contenir les attaques de l’adversaire », a déclaré l’entraîneur.

« (Haaland) est un spécialiste de l’attaque dynamique mais je suis très satisfait du travail de nos défenseurs centraux, nous essaierons de contrer ces caractéristiques – pas seulement de Haaland mais d’autres joueurs dangereux. »

Le meneur de jeu norvégien Martin Odegaard a déclaré samedi qu’il pensait que Haaland était le meilleur footballeur du monde, mais a également souligné que son équipe avait d’autres atouts.

« C’est vrai que Haaland est le meilleur au monde, mais il y a plus (de joueurs) », a déclaré le milieu de terrain d’Arsenal Odegaard.

« Nous savons ce qu’est Haaland, mais tout le monde a beaucoup à offrir – nous jouons en équipe. »

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – AFP)