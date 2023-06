"Nous devons faire tout notre possible pour arrêter l’effusion de sang en Ukraine": PM Modi au Congrès américain

Le Premier ministre Narendra Modi a réitéré la position de « pas une ère de guerre » de l’Inde à l’égard de l’Ukraine lors d’une séance conjointe du Congrès américain. « Ce n’est pas une ère de guerre mais de dialogue et de diplomatie », a-t-il déclaré sous un tonnerre d’applaudissements.

« Nous devons tous faire ce que nous pouvons pour arrêter l’effusion de sang et la souffrance humaine », a-t-il déclaré.

Depuis le début du conflit ukrainien en février de l’année dernière, le Premier ministre Modi s’est entretenu à plusieurs reprises avec le président russe Vladimir Poutine ainsi qu’avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, au cours desquelles il a insisté sur le fait que le conflit devait être résolu par le dialogue et la diplomatie.

Ses remarques sont intervenues quelques heures après avoir déclaré que l’Inde était prête à contribuer de toutes les manières possibles au rétablissement de la paix en Ukraine, lors d’une conférence de presse conjointe avec le président Joe Biden à la Maison Blanche après leurs entretiens.

Biden a déclaré que les deux dirigeants avaient parlé de leurs efforts communs pour atténuer les tragédies humanitaires déclenchées par la guerre brutale de la Russie en Ukraine et pour défendre les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies sur la souveraineté et l’intégrité territoriale.

Dans une déclaration commune à l’issue de leurs entretiens, les deux dirigeants ont exprimé leur profonde préoccupation face au conflit en Ukraine et ont déploré ses conséquences humanitaires terribles et tragiques.

Les dirigeants ont souligné les impacts graves et croissants de la guerre sur le système économique mondial, notamment sur la sécurité alimentaire, énergétique et énergétique, et sur les chaînes d’approvisionnement essentielles.