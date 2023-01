Nous devons faire preuve d’empathie – Shaw Local

Je suis un fan de la NFL depuis le début des années 1980. Là encore, il n’a pas été difficile de devenir accro, surtout lorsque j’ai patrouillé dans les rues de la ville abritant la franchise des Bears et les champions du Super Bowl de 1985.

J’ai donc regardé le match NFL de lundi soir entre les Bills et les Bengals et j’ai vu, avec des millions d’autres téléspectateurs, la sécurité des Bills, Damar Hamlin, s’effondrer sur le terrain après un tacle. Lorsque nous avons tous vu l’ambulance et entendu le personnel médical pratiquer la RCR sur lui au milieu du terrain, cela est devenu trop réel.

Puis, comme on s’est tous demandé durant l’heure qui a suivi si la NFL allait obliger les joueurs à continuer leur jeu ou à reporter le match.

Hamlin est un ami proche de beaucoup sur la liste des Bills. Un commentateur a déclaré que les joueurs passent plus de temps les uns avec les autres qu’avec leurs propres familles, et qu’ils seraient émotionnellement affectés par l’état inconnu de Hamlin après qu’il ait été chassé du terrain dans l’ambulance.

Imaginez donc ce que les premiers intervenants traversent lorsque l’un des leurs est soudainement pris en embuscade, abattu et tué alors qu’il effectuait un contrôle routier ou tombe à travers un toit qui s’effondre en essayant d’arrêter un incendie. Choc? Incrédulité? Inquiétude? Des larmes? Comme les joueurs de football professionnels, les premiers intervenants comprennent les risques associés à leur travail. Cependant, on s’attend à ce que les premiers intervenants continuent de fonctionner malgré leur désespoir mental, car les appels d’urgence doivent être répondus. Il n’y a pas le temps de s’arrêter et de se regrouper, de reporter le travail, de s’embrasser ou de pleurer.

Je ne minimise pas ce qui est arrivé à Hamlin. Au lieu de cela, j’espère que les gens pourront montrer plus d’empathie envers les premiers intervenants. Ce n’est pas un jeu. Pour réitérer la devise de la NFL, “Il nous faut tous.”

Laura Scary

McHenry