Nous devons faire des progrès – Shaw Local

La lettre de Tim Beck à l’éditeur («Créer un pays socialiste») demande: «Pourquoi voudrions-nous jamais?» Les dernières recherches scientifiques en archéologie et en anthropologie répondent avec force à sa question. Nous sommes une espèce aussi prospère que nous le sommes en raison de notre nature extrêmement sociale. La plus grande partie des 200 000 dernières années nous a vus, dans des communautés grandes et petites, expérimenter des façons de nous organiser et de nous gouverner en utilisant l’entraide, la coopération et la prise en charge et le partage de ressources limitées comme principes organisateurs de nos expériences. De telles expériences sont, de par leur nature même, sociales, progressives et le plus souvent réussies. Néanmoins, ils sont régulièrement dénoncés comme « socialistes » par nos amis conservateurs.

Au fil des ans, cette expérimentation humaine d’auto-gouvernance mutualiste a abouti à la chasse coopérative, à l’agriculture communautaire et au partage des produits, aux services publics partagés comme l’eau potable, l’élimination des déchets, la police publique, le service militaire, l’éducation publique, les services de santé communautaires, et la plupart récemment, la sécurité sociale, les secours en cas de catastrophe et l’atténuation du changement climatique, pour n’en nommer que quelques-uns.

Pratiquement toutes ces mesures progressistes visaient à répondre aux besoins d’une population croissante dépendante de ressources limitées. Cela continue d’être le principal défi de tout gouvernement. Nier la nécessité d’une gouvernance progressiste et insister sur le fait que tout ira mieux si nous revenons comme avant, c’est comme se mettre la tête dans le sable. Les choses ne seront plus jamais comme avant. Nous devons progresser à chaque cycle électoral. Votez démocrate. Votez progressiste.

Donovan C. Wilkin

Huntley