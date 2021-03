«  Nous devons FAIRE DES CHOSES MAINTENANT  »: le conseiller de Biden dit que la Maison Blanche doit commencer à remédier au racisme systémique, et pas seulement attendre une étude sur les réparations

Le président Joe Biden continuera de faire amende honorable pour le «racisme systémique» américain, créant immédiatement plus d’opportunités pour les Noirs plutôt que d’attendre une étude sur les réparations, a déclaré un conseiller de la Maison Blanche.

«Nous ne voulons pas attendre une étude», Cedric Richmond, directeur du Bureau de l’engagement public de la Maison Blanche, a déclaré dans une interview « Axios on HBO ». «Nous allons commencer à agir maintenant.»

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a confirmé le 17 février que Biden soutenait la législation du Congrès contrôlé par les démocrates pour financer une étude sur le paiement des réparations pour l’esclavage et la discrimination datant de 1619 à aujourd’hui. Alors que des critiques, comme l’ancienne candidate à la présidentielle Marianne Williamson, ont suggéré qu’une étude est un moyen de caler, Richmond a déclaré que l’administration Biden était prête à agir.

Je suis d’accord avec elle. Mais nous avons besoin de plus qu’un projet de loi «pour étudier les effets durables du racisme et de l’esclavage»; nous savons ce qu’ils sont. Il est temps d’arriver à la table des négociations et de commencer à y arriver. #Réparations https://t.co/YjI3GGSpHs – Marianne Williamson (@marwilliamson) 22 février 2021

«Nous devons commencer à briser le racisme systémique et les barrières qui ont retenu les personnes de couleur et en particulier les Afro-Américains», il a dit. «Nous devons faire des choses maintenant.»

Par exemple, Richmond a déclaré que fournir des frais de scolarité gratuits dans des collèges et universités historiquement noirs et des frais de scolarité gratuits dans les collèges communautaires aux Noirs mettrait le gouvernement « Bien sur votre chemin » à la réparation de l’esclavage et de la discrimination. Un décret signé par Biden en janvier appelle à la mise en œuvre complète de la loi sur le logement équitable, qui, selon Richmond, aidera à faire tomber les barrières en matière de logement et de création de richesse.

