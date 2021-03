Ole Gunnar Solskjaer a averti les supporters de Manchester United qu’ils ne devraient pas s’attendre à une frénésie de dépenses somptueuses cet été pour aider à combler le fossé avec Manchester City.

City devrait décrocher un troisième titre en quatre ans après avoir ouvert une bonne avance en tête du classement de la Premier League. United a été leur plus proche challengers pendant une grande partie de la saison et même s’ils payent leur rattrapage, Solskjaer insiste sur le fait que le club devra être prudent avec ses dépenses lors de la prochaine fenêtre de transfert en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

« La pandémie affecte définitivement tout le monde dans le football », a déclaré Solskjaer lors d’une conférence de presse mardi. «Bien sûr, le manque de revenus, les finances ont affecté tout le monde. Cela pourrait bien nous affecter.

« Nous devons être réalistes et responsables dans la façon dont nous menons nos activités sur et en dehors du terrain. Il y a des améliorations sur le terrain d’entraînement, dans le stade – nous devons regarder la situation dans son ensemble. Où pouvons-nous dépenser l’argent? Et C’est juste le monde réel maintenant. Il a changé.

« Je pense qu’il y aura de moins en moins de transferts dans le monde du football avec tous ces changements. »

Des sources ont déclaré à ESPN que Solskjaer aurait de l’argent à dépenser cet été. Mais les derniers chiffres financiers du club, qui doivent être publiés jeudi, devraient montrer un impact significatif causé par la pandémie et Solskjaer dit que les restrictions sur les dépenses pourraient conduire à la promotion de plus de jeunes joueurs de l’académie.

«Vous pouvez le regarder de différentes manières», dit-il. « Nous avons des joueurs dans l’académie auxquels nous pouvons peut-être maintenant donner des opportunités. Tous les clubs du monde traversent la même situation, donc ce n’est pas différent pour les autres clubs que pour nous. »

Malgré l’incertitude financière persistante, Solskjaer et son équipe de recrutement sont toujours en train de finaliser les plans pour la fenêtre d’été. Des sources ont déclaré à ESPN que les arrières centraux, les milieux de terrain défensifs et les attaquants sont tous examinés, mais Solskjaer devra peut-être prioriser où dépenser l’argent mis à disposition.

« Nous cherchons toujours à améliorer notre équipe, bien sûr que nous le sommes », a déclaré Solskjaer. « Nous cherchons toujours de meilleurs joueurs, bien sûr. »