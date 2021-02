Préoccupée par les nouvelles variantes du virus à l’origine du COVID-19, la Food and Drug Administration américaine a annoncé jeudi soir qu’elle élaborait des directives pour aider les fabricants de vaccins, de médicaments et de tests à s’adapter.

Les vaccins, traitements et tests existants fonctionnent toujours bien, a souligné la commissaire par intérim de la FDA, Janet Woodcock. Mais le moment est venu de se préparer pour un avenir alors qu’ils ne le seront peut-être pas.

« Nous devons nous préparer à toutes les éventualités », a-t-elle déclaré lors d’un appel aux journalistes.

Dans les prochaines semaines, la FDA fournira un projet de directives aux fabricants sur la façon d’adapter leurs produits au besoin, a déclaré Woodcock. Les commentaires des entreprises et autres aideront à affiner ces conseils.

L’inquiétude s’est accrue ces dernières semaines au sujet des variantes du virus SRAS-CoV-2 à l’origine du COVID-19, dont certaines semblent être plus infectieuses.

Au moins un, identifié pour la première fois en Afrique du Sud, a rendu les vaccins Novavax et AstraZeneca-Oxford moins efficaces dans ce pays, bien qu’ils évitent encore des maladies graves et la mort.

Les vaccins de Moderna et Pfizer-BioNTech ont également résisté lorsqu’ils ont été testés dans des boîtes de Pétri contre une nouvelle variante vue pour la première fois au Royaume-Uni et se répandant maintenant rapidement dans tous les États-Unis. offrait encore une certaine protection.

Les tests de diagnostic par PCR, l’étalon-or pour détecter une infection par le SRAS-CoV-2, semblent également continuer à bien fonctionner, a déclaré Woodcock, bien qu’ils soient relativement faciles à mettre à jour si les mutations virales deviennent plus problématiques.

Avec les traitements, la principale préoccupation concerne les anticorps monoclonaux, utilisés pour empêcher la maladie de progresser chez les patients à haut risque. Ces médicaments sont extrêmement ciblés, donc si la zone du virus qu’ils ciblent change, ils pourraient devenir inefficaces, a déclaré Woodcock.

Les entreprises qui fabriquent des monoclonaux réagissent déjà en développant des combinaisons de médicaments qui ciblent plusieurs domaines. Lilly, qui fabrique un anticorps monoclonal autorisé, a annoncé récemment qu’elle espérait en ajouter un second pour s’assurer que le traitement continuerait d’être efficace, malgré les changements du virus.

Avec un vaccin, la prévention des maladies graves et de la mort est l’objectif principal et les vaccins actuels protègent toujours contre cela, a déclaré le Dr Anthony Fauci, le plus grand médecin spécialiste des maladies infectieuses du pays.

Pour éviter l’évolution de variantes encore plus dangereuses, il est essentiel de porter un masque, d’éviter les foules à l’intérieur, de se laver les mains fréquemment et de se faire vacciner lorsque cela est possible, a déclaré Fauci lors d’un briefing de la Maison Blanche plus tôt dans la semaine.

« Les virus ne peuvent pas muter s’ils ne se répliquent pas », a-t-il déclaré. « Et si vous arrêtez leur réplication en vaccinant largement et en ne donnant pas au virus un terrain de jeu ouvert pour continuer à répondre aux pressions que vous lui mettez, vous n’obtiendrez pas de mutations. »

À quoi pourrait ressembler un nouveau vaccin

Bien que les vaccins actuels semblent avoir au moins une certaine efficacité contre les variantes connues, il ne fait aucun doute que le moment viendra où un nouveau vaccin ou une modification sera nécessaire.

Tous les virus mutent. Le virus qui cause le COVID-19 a muté assez lentement au cours de la dernière année, n’évoluant qu’une poignée de nouvelles variantes majeures – pas encore assez différentes pour être scientifiquement considérées comme de nouvelles souches.

La grippe, en revanche, évolue si rapidement que de nouveaux vaccins sont nécessaires chaque année, chacun contre trois ou quatre souches différentes.

Il est trop tôt pour savoir si les gens auront besoin d’une injection de rappel tous les ans ou deux ou cinq pour prévenir le COVID-19 et comment ce vaccin devra peut-être être adapté à mesure que le virus SRAS-CoV-2 change.

Les cinq vaccins que le gouvernement américain a contracté pour acheter ciblent la protéine «spike» à la surface du virus SRAS-CoV-2. On pense que des mutations de cette protéine dans la variante sud-africaine sont à l’origine de la réduction de l’efficacité du vaccin.

«Ce que cela nous dit, c’est que nous devons être préparés», a déclaré le Dr Jesse Goodman, chercheur principal à l’Institut O’Neill pour le droit de la santé nationale et mondiale à Georgetown et ancien scientifique en chef de la FDA. « Parce que cette préparation va prendre du temps, le moment est venu de commencer. »

Plusieurs questions ouvertes rendront le processus plus difficile.

Premièrement, contrairement à une maladie bien connue comme la grippe, il n’est pas clair avec COVID-19 quels niveaux d’anticorps dans le sang sont suffisants pour fournir une protection. Cela signifie qu’il est difficile de savoir si une personne est suffisamment protégée jusqu’à ce qu’elle tombe malade ou non.

Les chercheurs recherchent actuellement des corrélats de protection dits immunitaires qui peuvent être utilisés pour évaluer l’efficacité d’un vaccin.

Et bien que les variantes connues aujourd’hui ne constituent pas une menace suffisante pour les vaccins, les traitements ou les diagnostics, il sera difficile de prédire quelles variantes posent les plus grandes menaces, a déclaré Woodcock.

Certains pourraient échapper aux vaccins, aux traitements et aux diagnostics, mais ne se propageront pas suffisamment aux États-Unis pour poser un problème ici.

D’autres pourraient se répandre largement, mais pas aussi préoccupants.

Quel est le timing?

On ne sait pas exactement combien de temps il faudrait pour fabriquer un vaccin qui s’adresse à une ou plusieurs nouvelles variantes, car cela n’a jamais été fait auparavant.

Tous les vaccins COVID-19 utilisés jusqu’à présent chez l’homme ont été développés en moins d’un an. La conception d’une nouvelle version devrait prendre beaucoup moins de temps, ont déclaré les fabricants de vaccins.

La technologie derrière les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna, en particulier, permet des changements rapides, avec juste une modification du modèle utilisé pour le fabriquer.

Dans une déclaration préparée, Pfizer a déclaré que la flexibilité était l’un des principaux avantages de leur plate-forme d’ARNm par rapport aux technologies vaccinales plus anciennes.

« Cette flexibilité inclut la capacité de modifier la séquence d’ARN dans le vaccin pour couvrir de nouvelles souches du virus », indique le communiqué. « Si jamais un vaccin émergeait qui n’est pas bien couvert par le vaccin actuel, le vaccin mis à jour pourrait être administré comme un rappel. »

Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a déclaré la semaine dernière que la société «prépare déjà le terrain pour réagir rapidement si une variante du SRAS-CoV-2 montre des preuves d’échapper à l’immunité grâce à notre vaccin», selon le communiqué.

Les entreprises et les régulateurs doivent encore élaborer le processus qui serait suivi pour varier les vaccins.

« Nous devrons générer des données qui confirment que tout vaccin mis à jour est sûr et efficace », a déclaré Bourla dans le communiqué.

Les entreprises peuvent modifier leurs vaccins COVID-19 de différentes manières pour répondre à de nouvelles variantes.

Tout d’abord, comme l’a mentionné le PDG de Moderna, ils pourraient ajouter un rappel visant spécifiquement une variante particulière. Cela pourrait nécessiter un troisième vaccin à faible dose pour les personnes qui avaient déjà reçu deux injections du vaccin de Moderna.

Les personnes qui n’ont pas encore été vaccinées pourraient se faire vacciner contre plusieurs variantes à la fois, comme le vaccin antigrippal annuel.

La meilleure option, a déclaré Fauci dans une conférence cette semaine à l’Académie des sciences de New York, serait de développer un « vaccin universel contre le SRAS-CoV-2 pour faire face à l’évolution inévitable des mutations ».

« Mais dans le long jeu », a-t-il poursuivi, « nous aimerions également développer un vaccin universel contre tous les coronavirus (la famille à laquelle appartient le SRAS-CoV2) puisque nous avons déjà connu trois pandémies distinctes (coronavirus), dont l’une nous sommes toujours en plein milieu de. «

