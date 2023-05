« Nous devons être plus prudents avec l’eau »: les chefs et les maires de l’Okanagan encouragent la conservation

« L’eau est reine dans la (vallée de l’Okanagan). Rien n’est plus important que l’eau.

Avec ces mots, le chef de la bande indienne d’Okanagan, Byron Louis, a aidé à lancer la version 2023 de la communauté Make Water Work et du défi individuel pour s’engager en faveur de la conservation de l’eau le jeudi 18 mai, organisé de manière appropriée au jardin de démonstration UnH2O xeriscape au complexe sportif de Mission. sur Gordon Drive.

Louis a expliqué que les 34 cours d’eau qui se jettent dans le lac Okanagan sont déjà surexploités par les utilisations de l’eau approuvées par les gouvernements provincial et fédéral.

Il en va de même pour les eaux souterraines, a-t-il dit, ce que la province a intensifié ces dernières années pour mieux comprendre l’écoulement de l’eau et les habitudes de stockage des aquifères naturels sous le sol.

« Donc, cela laisse le ruissellement printanier comme reste de l’eau, et cette année, c’est déjà fait. Alors, où allons-nous partir d’ici? »

La réponse à cette question est quelque chose que l’Office des eaux du bassin de l’Okanagan a entrepris de développer pendant plus d’une décennie, en mettant en avant les réalités de l’utilisation de l’eau pour une vallée dans une zone climatique semi-aride, en éduquant divers intervenants sur la façon de conserver l’eau et en embrassant les peuples autochtones. relation avec la terre qui remonte à des centaines d’années – à propos de la conservation de l’eau maintenant pour les générations futures et de la vie selon les moyens permis par notre environnement.

Louis a parlé de Glenmore de Kelowna comme étant autrefois connue sous le nom de Drought Valley.

« Nulle part dans cette vallée il n’y a de ‘vallon’ ou de ‘lande’. Vous ne trouverez cela nulle part », a-t-il déclaré.

« Nous devons arrêter de donner à la vallée des attributs qu’elle n’a pas », ajoutant que ces attributs sont plutôt dictés par la nature et ce que l’environnement local peut supporter.

Make Water Work, lancé en 2013, a été une stratégie d’éducation publique, créant un concours entre les communautés de toute la vallée, de Vernon à Osoyoos, pour recueillir le plus de promesses de conservation de l’eau.

« C’est l’année 13, et nous l’avons remporté cinq des 13 années », a déclaré le maire d’Armstrong, Joe Cramer.

« Peachland est le suivant à quatre. Nous estimons donc qu’il est temps pour certains de nos voisins de relever le défi.

Jordan Coble, un conseiller de bande de la Première Nation de Westbank, a fait écho aux sentiments exprimés par Louis, qualifiant l’eau de ressource précieuse et sacrée qui sert tous les êtres vivants, créatures grandes et petites, et n’est pas simplement une ressource que les gens peuvent gaspiller ou utiliser avec négligence.

« Notre culture autochtone reconnaît l’importance de l’eau et respecte également notre rôle de la protéger en tant que ressource sacrée », a déclaré Coble.

Il a déclaré que la libération de deux millions d’alevins de saumon dans Mission Creek plus tôt dans la matinée reflétait cet engagement envers les générations futures, le repeuplement d’un ruisseau de saumon coupé par des tentatives de rediriger le ruisseau naturellement sinueux pour favoriser la croissance du développement et le contrôle des inondations.

« Nous donnons au saumon une chance de retrouver sa maison », a déclaré Coble.

« Même si nous ne voyons pas les avantages immédiats de notre vie, nous pouvons être fiers de faire ce travail au profit des autres, nos générations futures. »

Le maire de Lake Country, Blair Ireland, vice-président de l’OBWB, a déclaré qu’il avait grandi à Kelowna, non loin de Mission Creek, et qu’il ne se souvenait jamais qu’il ait été aussi sec ou aussi chaud en mai dans son enfance.

L’Irlande a déclaré que le changement climatique oblige les habitants de la vallée de l’Okanagan à réduire la pression sur nos ressources en eau.

« La voie sur laquelle nous nous sommes engagés n’est pas une voie durable. Nous devons être plus économes en eau », a déclaré Ireland.

« Les choses changent très rapidement et nous devons nous y préparer. Nous avons vu dans notre communauté une croissance de 22,6 % de la population au cours des quatre dernières années.

« Nous sommes l’une des communautés à la croissance la plus rapide au Canada. Il est prudent de penser à la conservation de notre ressource en eau.

L’Irlande a déclaré que cela signifiait être réceptif aux nouvelles idées – ne pas arroser les allées de trottoir, ne pas arroser les pelouses de l’aube au crépuscule, ajuster l’utilisation de l’irrigation, ne pas faire pousser de pelouses, utiliser des plantes xériscape dans les jardins qui sont originaires de l’environnement local, utiliser des barils de pluie pour recueillir les précipitations à utiliser dans les jardins et utiliser les tontes de gazon comme paillis.

Pour plus d’informations sur le défi Make Water Work et comment participer, consultez le site Web makewaterwork.ca.

Pour en savoir plus sur les plantes durables dans l’Okanagan, rendez-vous sur le site Web de l’Okanagan Xeriscape Association.

