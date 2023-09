« Nous devons être plus cliniques », déclare le patron de Chelsea, Mauricio Pochettino, à propos des malheurs offensifs du club

Mauricio Pochettino a déclaré que son équipe de Chelsea en difficulté devait être plus clinique devant le but après un début de saison misérable.

Les Blues, 14e de Premier League, n’ont marqué que cinq buts lors de leurs cinq matches de championnat cette saison – seules quatre équipes en ont marqué moins.

Pochettino, s’exprimant avant le match à domicile de dimanche contre Aston Villa, a déclaré que son équipe n’obtenait pas les récompenses que son jeu méritait, mais a admis qu’elle avait besoin d’un côté plus impitoyable dans ses attaques.

« Je pense que nous jouons bien, mais ces dernières semaines, nous devons être plus cliniques devant le but, c’est pourquoi nous n’avons pas les points que nous méritons », a-t-il déclaré.

« Je suis déçu parce que je pense que beaucoup d’équipes avec moins marquent plus et c’est pourquoi nous nous sentons mal, parce que les joueurs méritent plus, l’équipe mérite plus.

« Mais la seule façon de trouver ce que nous voulons est de continuer à pousser, de continuer à jouer, de continuer à faire ce que nous faisons. »

L’ancien entraîneur de Tottenham et du Paris Saint-Germain s’est dit satisfait de la réaction de ses joueurs après leur défaite contre Nottingham Forest et le match nul 0-0 de la semaine dernière à Bournemouth.

« Ils tenaient vraiment au club. Ils tenaient vraiment à gagner les matchs », a-t-il déclaré.

Les supporters de Chelsea ont hué leur équipe après le nul et vierge contre Bournemouth, mais Pochettino a déclaré qu’il était convaincu qu’ils soutiendraient ses joueurs à Stamford Bridge ce week-end.

« Je crois vraiment qu’ils seront derrière nous, c’est certain », a-t-il déclaré.

« C’est normal quand on ne gagne pas que tous soient déçus et montrent leurs sentiments et leurs émotions. Je ne peux pas être heureux après un match nul à Bournemouth.

« Les joueurs ont besoin de soutien car ils ont besoin de performer. »

Pochettino a déclaré qu’il avait parlé avec Nicolas Jackson pour tenter de résoudre le problème de discipline de l’attaquant sénégalais après qu’il ait été averti pour dissidence pour la quatrième fois la semaine dernière.

La récente signature de Villarreal a réduit un chiffre de plus en plus frustré lors des difficultés de Chelsea en début de saison, ne marquant qu’une seule fois.

« Nous parlons de jeunes joueurs », a déclaré le patron de Chelsea. « Vous pouvez nous blâmer, blâmez-moi. On peut parler de tactique. Mais ils ont besoin de temps.

« Il ne fait aucun doute que nous avons des talents incroyables dans l’équipe, mais maintenant ils ont besoin de temps pour s’installer. Il doit être intelligent pour ne pas protester ainsi auprès des arbitres.

