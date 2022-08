Nous devons espérer que celui qui deviendra Premier ministre aura le courage de faire fonctionner la politique rwandaise

Trier cet afflux

PENDANT des années, l’orthodoxie libérale a été que les migrants traversant la Manche étaient uniformément des innocents désespérés fuyant la persécution et la mort.

Quiconque cherchait à contester cette hypothèse était immédiatement abattu comme sans cœur et raciste.

C’était une orthodoxie – comme tant de pensées de groupe dangereuses qui détruisent actuellement nos services publics – qui a écrasé tout débat tout en faisant très peu pour résoudre le problème.

Nous sommes maintenant dans une crise frontalière à part entière avec déjà plus de 18 000 passages cette année et jusqu’à 700 personnes par jour montant dans de petits bateaux pour arriver ici.

Il est indéniable que certains de ceux qui parcourent des dizaines de milliers de kilomètres jusqu’à Dunkerque et Calais et paient les gangs dans l’espoir d’atteindre la Grande-Bretagne le font en prenant d’énormes risques et par désespoir d’échapper au conflit et à la terreur.

Mais la fuite d’un rapport du renseignement de défense britannique révèle que les migrants de pays déchirés par la guerre comme la Syrie et l’Irak sont, en fait, une minorité.

Au lieu de cela, un grand nombre d’Albanais utilisent des liens avec le crime organisé pour se faire passer illégalement.

Il ne fait aucun doute que le centre-ville de Tirana est un endroit pauvre et difficile à vivre et les grandes villes du Royaume-Uni – malgré les meilleurs efforts de la Banque d’Angleterre pour nous plonger dans la récession – seront une alternative économique plus rose.

Mais pourquoi diable devrions-nous accepter cela ? La Grande-Bretagne est une nation tolérante, prête à offrir son soutien à ceux qui en ont besoin.

C’est un scandale que 25 000 véritables réfugiés qui ont fui le régime meurtrier des talibans en Afghanistan restent piégés dans des chambres d’hôtel exiguës dans des villes britanniques surpeuplées, incapables de vivre ou de travailler librement.

Pendant ce temps, nos forces frontalières et la Royal Navy arrachent de jeunes hommes albanais des canots pneumatiques et leur remettent des couvertures, des pizzas Domino et les mettent dans des bus gratuits pour Londres.

La politique rwandaise de Priti Patel ne peut pas arriver assez tôt.

Nous devons espérer que celui qui deviendra premier ministre aura le courage de le faire fonctionner.

Tuyau en faute ?

PENDANT deux ans pendant la pandémie, des ministres sont venus sur les ondes et nous ont dit quoi faire.

Nous avons été forcés d’accepter une grande partie de cela parce que Covid était une maladie grave et que des gens mouraient.

Le ministre de l’Environnement, George Eustice, a cité le temps chaud et la sécheresse pour appeler à l’interdiction des tuyaux d’arrosage à l’échelle nationale Crédit : Getty

Pourtant, il semble que le gouvernement reste accro au contrôle de nos comportements sociaux.

Le ministre de l’Environnement, George Eustice, est le dernier en date, citant hier les conditions de temps chaud et de sécheresse, à demander l’interdiction des tuyaux d’arrosage à l’échelle nationale et à ordonner aux compagnies des eaux de nous infliger une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 £ pour une utilisation inappropriée.

Que diriez-vous qu’il inflige des amendes à ces entreprises pour les milliards de litres qu’elles gaspillent collectivement chaque année tout en réalisant des centaines de millions de livres de profit ?

Plus facile de venir après les petites gens, n’est-ce pas ?