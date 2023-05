Nous devons empêcher les escrocs maléfiques de donner des vapes addictives à nos enfants

En tant que premier ministre et en tant que parent, il n’y a rien de plus important que de protéger nos enfants du mal.

Cela inclut la lutte contre les menaces pour leur santé, nous devons donc faire face à la sombre réalité que le vapotage des mineurs a doublé ces dernières années.

Les enfants font face à une répression du vapotage dans le but de les empêcher de devenir accro Crédit : Getty

Rishi Sunak dit qu’il ne veut pas que ses deux jeunes enfants soient attirés par les bâtons de vape colorés Crédit : Getty

C’est pourquoi nous avons déjà rendu illégale la vente de vapes aux moins de 18 ans.

Mais je suis clair que nous devons aller plus loin.

Mes filles ont 10 et 12 ans, et je ne veux pas que la façon dont les vapos sont commercialisés, promus et vendus soit attrayante pour elles.

Je sais que les lecteurs de Sun ressentiront la même chose.

C’est pourquoi je lance aujourd’hui une nouvelle campagne de répression pour protéger les enfants et poursuivre les entreprises malhonnêtes et les escrocs en ligne qui leur mettent des vapos entre les mains.

Nous dirigerons notre nouvelle équipe d’application de la loi – soutenue par un financement gouvernemental de 3 millions de livres sterling – pour faire appliquer les règles sur le vapotage, tout en luttant contre les ventes de cigarettes aux mineurs.

Ils effectueront des tests d’achat dans les vide-greniers, les magasins discount, les magasins de téléphonie mobile et les magasins en ligne, avec le pouvoir de supprimer les produits de vapotage illégaux.

Et nous chercherons à faciliter l’imposition d’amendes aux magasins vendant illégalement des vapos aux moins de 18 ans.

Nous comblerons le vide juridique qui permet aux détaillants peu scrupuleux de donner des échantillons gratuits de vapes aux moins de 18 ans.

Nous examinerons la vente de vapos sans nicotine aux moins de 18 ans, car ils peuvent être une porte d’entrée pour les enfants qui essaient des cigarettes électroniques contenant de la nicotine.

Et certains produits commercialisés comme « sans nicotine » se sont révélés de manière alarmante contenir de la nicotine.

Nous mettrons également à jour le programme d’éducation à la santé pour enseigner aux enfants les effets nocifs du vapotage, tout comme les écoles le font actuellement avec le tabagisme et la consommation excessive d’alcool.

Le Premier ministre a déclaré qu’il ne voulait pas que ses filles soient séduites par des vapos destinés aux enfants

Et nous travaillerons avec les forces de police pour nous assurer que des agents de liaison scolaires dévoués à travers le pays utilisent les nouvelles ressources disponibles pour empêcher les vapoteurs illégaux d’entrer dans les écoles.

Les mesures que j’annonce aujourd’hui aideront à protéger nos enfants contre les vapos illégaux – et je promets que nous ferons plus dans les mois à venir.