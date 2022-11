Nous devons donner un coup de pied à Bale pour l’arrêter, lui et le Pays de Galles

Le milieu de terrain Kellyn Acosta a déclaré que lui et ses coéquipiers américains devront être physiques pour arrêter son collègue du LAFC Gareth Bale lors de l’ouverture de leur campagne de Coupe du monde 2022 contre le Pays de Galles la semaine prochaine.

Acosta a été assiégé de questions sur Bale depuis que la tête dramatique de la superstar galloise a sauvé LAFC d’une défaite en prolongation contre l’Union de Philadelphie en Coupe MLS plus tôt ce mois-ci et a envoyé le match pour le titre aux tirs au but et une éventuelle victoire pour l’équipe de Los Angeles.

Alors que les États-Unis affronteront Bale et, vraisemblablement, le reste de la formation de départ du Pays de Galles lors de leur match d’ouverture de la Coupe du monde lundi, Acosta comprend la fixation.

“J’ai l’impression que c’est la question du jour, n’est-ce pas ?” Acosta a déclaré mardi. “Les joueurs spéciaux font des jeux spéciaux et c’est un gars dont vous devez certainement vous inquiéter.”

Les blessures ont limité l’action de jeu de Bale après son passage à la MLS à la mi-saison, mais Acosta a toujours établi une relation solide avec Bale, et ils ont souvent plaisanté sur le fait de s’affronter en Coupe du monde après le tirage au sort du tournoi.

Plus encore, Acosta pense qu’il a développé une compréhension de la façon dont Bale aime jouer et, par extension, comment les États-Unis pourraient mieux essayer de l’arrêter. La version courte ? Soyez physique.

“C’est un spécimen”, a déclaré Acosta, précisant qu’il pense que la combinaison unique de compétences et de taille de Bale fait toujours de lui une arme intimidante malgré le fait qu’il approche de la fin de sa carrière.

“C’est un gars sur lequel nous savons qu’il a des yeux”, a déclaré Acosta. “Nous devons littéralement commencer à le frapper un peu sur le terrain. Faites-le nous sentir. Limitez son temps et son espace.”

Kellyn Acosta pourrait fournir à l’USMNT des informations privilégiées sur son passage aux côtés de Gareth Bale au LAFC. Christopher Hanewinckel – USA TODAY Sports

Si les États-Unis ne peuvent pas faire cela, a ajouté Acosta, Bale pourra s’imposer dans le jeu.

“Qu’il soit à l’aise [and] il peut vraiment vous blesser”, a déclaré Acosta.

Il y a quelques semaines à peine, Acosta célébrait avec Bale après que la star galloise soit venue en tant que remplaçante et ait livré de la magie à LAFC dans les derniers instants de la Coupe MLS.

Acosta a dit qu’il savait ce qui allait arriver dès qu’il a vu la croix flotter vers Bale – “J’étais comme, ‘Il va le tremper'”, se souvient Acosta – et les émotions de toute cette journée sont quelque chose qu’Acosta ne fera jamais Oubliez.

Maintenant, cependant, Bale est de l’autre côté. Et même si une série de blessures lancinantes a conduit à la spéculation que Bale pourrait être limité en Coupe du monde, Acosta n’est pas influencé. Bale lui-même a déclaré qu’il était prêt à jouer 90 minutes, et Acosta pense que les États-Unis doivent être prêts pour le meilleur de son coéquipier.

« Voir comment il se déplace et voit le jeu ? » dit Acosta. “C’est toujours Gareth Bale.”

Avec des matchs contre les finalistes de l’Euro 2020, l’Angleterre ainsi que l’Iran à venir dans le groupe B, les États-Unis et le Pays de Galles sont conscients de l’importance cruciale de ce match d’ouverture pour leurs chances de se qualifier pour les huitièmes de finale au Qatar.

“Je pense que sur le papier, nous avons le groupe le plus difficile de la Coupe du monde, alors oui, ce sera un match difficile pour les deux équipes”, a déclaré Bale lundi.

“Je suis sûr que les deux équipes sont pleinement convaincues qu’elles peuvent gagner le match, alors oui, ça va être un match difficile comme je l’ai dit.

“Chaque équipe qualifiée est là pour une raison, elle s’est qualifiée au mérite et chaque match va être difficile. Nous sommes préparés à cela mentalement, physiquement, et nous ferons autant de planification que possible pour chaque équipe. pour nous donner les meilleures chances de gagner.”