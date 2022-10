Nous devons devenir imprévisibles

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré que son équipe devait devenir imprévisible pour retrouver le chemin de la victoire, alors que les finalistes de la Premier League et de la Ligue des champions de la saison dernière cherchent à se remettre d’un mauvais début de campagne.

Liverpool a défié sur les quatre fronts la saison dernière grâce à son style de contre-pression, mais a eu du mal à reproduire cette forme et languit à la neuvième place de la ligue après avoir remporté deux de ses sept matchs jusqu’à présent.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

– Carnet : Les histoires de l’intérieur à travers le monde

Leurs performances décousues ont conduit Klopp à aligner une attaque à quatre composée de Mohamed Salah, Diogo Jota, Luis Diaz et Darwin Nunez contre les Rangers en Ligue des champions mercredi, cette décision se traduisant par une victoire 2-0 qui remonte le moral.

Klopp a mis en garde contre le fait de dire qu’il avait trouvé une solution aux malheurs de Liverpool, mais a déclaré que la capacité de l’équipe à alterner entre les systèmes pourrait rendre les choses plus difficiles pour les adversaires, à commencer par le leader de la ligue Arsenal dimanche.

“Il est plus important que nous redevenions imprévisibles, nous avons donc besoin de systèmes différents”, a déclaré Klopp lors d’une conférence de presse vendredi.

“Nous ne voulons pas rendre les choses plus compliquées que nécessaire, mais nous devons trouver le meilleur pour notre prochain adversaire et pour nous.

“Les équipes ont trouvé comment jouer contre nous quand nous ne sommes pas à notre meilleur […] Il n’y a pas de système au monde sans faiblesse. Tout dépend de notre performance, de ce que nous avons fait et avec quelle intensité.

“Nous sommes toujours en train de travailler pour trouver une issue. Vous ne pouvez donc pas dire maintenant que nous sommes de retour, nous avons besoin de cohérence. Je ne suis pas intéressé par ce court terme. Nous devons être bons jusqu’à ce que nous soyons exceptionnels.”

Klopp a fait l’éloge d’Arsenal et de son manager Mikel Arteta après le début de saison fulgurant de l’équipe du nord de Londres, mais a déclaré qu’il espérait “leur causer des problèmes” à l’Emirates Stadium.

Arsenal a un point d’avance sur le champion Manchester City après avoir remporté sept de ses huit premiers matchs.

“Tout mon respect, wow”, a déclaré Klopp. “C’est un très, très bon travail de Mikel. Quand vous avez besoin de temps, personne ne veut vous en donner […] Il a une équipe jeune et passionnante qui se débrouille très bien.”

Andy Robertson et Curtis Jones sont de retour à l’entraînement et se rapprochent des retours, a ajouté Klopp. Le milieu de terrain Arthur Melo manquera le match de dimanche en raison d’une blessure musculaire, tandis que Naby Keita et Alex Oxlade-Chamberlain resteront sur la touche.