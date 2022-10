Nous devons des excuses aux lecteurs du Sun, mais nous pouvons remettre la Grande-Bretagne sur la bonne voie

NOUS, les conservateurs, devons des excuses aux lecteurs de The Sun et The Sun on Sunday.

Nous avons fait le mauvais choix cet été quant à la voie à suivre.

Michael Gove a déclaré: “Personne n’a plaidé avec plus de passion et de force pour un argent sain et un soutien aux personnes vulnérables que Rishi Sunak” Crédit : Getty

Liz Truss est devenue la PM la plus courte de Grande-Bretagne, démissionnant après seulement 44 jours au pouvoir Crédit : Getty

Les projets de réduction d’impôts ciblés sur les plus riches étaient un congé de la réalité.

Un mini budget qui n’expliquait pas comment les plans de dépenses seraient payés était une erreur. Pour le moins.

Donc je comprends pourquoi les gens sont en colère. Nous devons regagner votre confiance.

Cela signifie être clair sur les problèmes auxquels nous sommes confrontés.

Comme une grande partie du monde, nous sommes confrontés à de profonds défis économiques.

Nos problèmes découlent en grande partie des séquelles de Covid et des hausses des prix de l’énergie causées par la guerre de Poutine en Ukraine.

Dans les deux cas, les prix ont augmenté et les ménages souffrent.

Nous ne reviendrons sur la bonne voie que si nous prenons les mesures nécessaires pour lutter contre l’inflation et faisons preuve de compassion envers les personnes les plus durement touchées par ces défis économiques.

Personne n’a défendu avec plus de passion et de force l’argent et le soutien aux personnes vulnérables que Rishi Sunak.

Il a l’expérience, la compétence et la compassion nécessaires pour nous guider dans les eaux économiques agitées qui nous attendent.

Il est indéniable qu’il y a des choix difficiles à faire et nous vous devons d’être à la hauteur de l’ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés.

Mais Sunak nous a déjà guidés à travers des défis tout aussi redoutables.

Lorsque Covid a frappé, l’économie mondiale a pratiquement gelé et la perspective d’un chômage de masse se profilait.

Le régime de congé a soutenu plus de dix millions d’emplois et nous a permis de sortir de la pandémie avec un taux de chômage record.

Compétence, conviction et compassion. Ce sont les caractéristiques déterminantes de Sunak.

Je sais qu’il ne se contentera pas de faire avancer les gros appels, mais qu’il les fera avec ceux qui luttent le plus au premier plan de son esprit.

Et il n’y a pas que moi qui lui fais confiance. Les marchés montrent également des signes de confiance.

Depuis que Sunak a pris ses fonctions, le coût de l’emprunt s’est stabilisé.

Les taux d’intérêt sont plus bas qu’ils ne le seraient autrement.

Cela aide les familles avec des hypothèques et soutient des finances publiques plus solides pour notre pays.

Des défis de taille

C’est encore tôt et il y a beaucoup de travail à faire mais ce sont des fondations solides.

Nous avons besoin de plus de stabilité maintenant, pas de moins.

C’est pourquoi l’idée travailliste selon laquelle la réponse à nos problèmes contemporains est une élection générale est tout simplement fausse. Cela signifierait plus d’incertitude.

Et la suggestion que Sir Keir Starmer est mieux placé pour réparer notre économie est aussi risible que dangereuse.

En 2019, Starmer se tenait à côté de Jeremy Corbyn et John McDonnell et a dit aux électeurs du pays de les mettre en charge.

Rien ne devrait rendre une jeune famille avec une hypothèque ou ceux qui s’inquiètent pour leur retraite plus nerveux que la perspective d’un gouvernement dirigé par Starmer.

Au lieu de l’instabilité d’une autre élection générale, nous devons recommencer à livrer ce qu’on nous a demandé de faire après le vote de 2019.

Nous avons gagné sur un manifeste pour niveler le pays, renforcer les services publics et offrir les avantages du Brexit.

Nous devons nous concentrer sans relâche sur ces missions.

Un NHS plus fort qui offre aux gens les soins dont ils ont besoin quand ils en ont besoin.

Des rues plus sûres et plus de policiers.

Des frontières plus strictes et la fin des niveaux inacceptables d’immigration clandestine auxquels nous assistons.

Centré sur la criminalité

Un pays plus vert où notre environnement est protégé et mis en valeur.

Et la mission primordiale, que Boris Johnson a exigée à juste titre, d’un Royaume-Uni correctement nivelé – un Royaume-Uni où les opportunités sont aussi également réparties que le talent.

Là où les familles négligées et les communautés sous-évaluées sont notre priorité absolue.

Cela signifie offrir plus d’écoles de classe mondiale dans les zones qui en manquent, de bons emplois dans nos cœurs industriels, des rues commerçantes prospères dans toutes nos villes, des policiers à nouveau concentrés sur la lutte contre le crime et un meilleur accès aux médecins généralistes dans tout le pays.

Cela signifie également offrir une nouvelle donne aux locataires, comme nous l’avions promis dans notre manifeste.

Et cela signifie construire plus de logements véritablement abordables pour aider les familles et les jeunes à accéder à l’échelle du logement, ainsi que pour protéger les locataires innocents de la crise de la sécurité des bâtiments.

Je suis reconnaissant à Sunak de nous avoir remis sur la bonne voie pour livrer aux lecteurs de Sun.

Nous avons beaucoup de travail inachevé. Et le temps presse.

Mais si nous renouons avec la croissance économique, reprenons le contrôle de nos frontières, améliorons les services publics et rendons les opportunités plus équitables, nous pourrons offrir la meilleure Grande-Bretagne pour laquelle vous avez voté en 2019.