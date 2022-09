Nous devons conduire 60 miles chaque jour pour amener notre fils ayant des besoins spéciaux à l’école car son ascenseur n’arrive jamais, c’est affreux

UNE FAMILLE a été obligée de parcourir 60 miles chaque jour pour emmener son fils ayant des besoins éducatifs spéciaux à l’école car son ascenseur n’arrive jamais.

Casey Lisle est en première année à l’école spéciale de Brookfield et sa famille a été informée qu’il serait pris en charge par un taxi avec un assistant de soins spéciaux tous les jours.

Casey Lisle a des besoins complexes et n’a pas été en mesure d’obtenir le transport de l’Autorité scolaire jusqu’à son école depuis le début du trimestre 1 crédit

Cependant, depuis le début du trimestre, les transports ne se sont jamais présentés, ce qui a causé un stress majeur à Casey en raison de son autisme non verbal et d’autres diagnostics de besoins spéciaux.

S’adressant à Belfast Live, la mère de Casey, Louise a déclaré: “Casey est déclaré et dans le cadre de cela, il est censé bénéficier d’un transport vers et depuis son école, ainsi qu’un assistant pour l’aider.

“Lors de son premier jour d’école, quand rien ne s’est présenté, cela l’a vraiment bouleversé et il s’est mis dans une mauvaise forme à cause de la perturbation et est tombé malade et a dû rentrer chez lui tôt à la fin. En raison de ses besoins, toute perturbation peut avoir un impact énorme sur lui.”

La mère frustrée a affirmé que le voyage massif signifie que son fils arrive en retard car ses frères et sœurs doivent également être déposés dans une autre école en cours de route.

Un porte-parole de l’Autorité scolaire a déclaré: «Nous pouvons confirmer que des dispositions sont maintenant en place et nous avons été assurés que le service commencera à partir de demain, et nous avons été en contact avec la famille pour la conseiller.

Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et nous souhaitons bonne chance à l’élève pour l’année à venir.” Autorité scolaire

Malgré l’interruption de son parcours scolaire quotidien, Casey s’est bien installé dans sa nouvelle école et a été nommé « Étoile de la semaine ».

Une autre mère de Co Antrim, en Irlande du Nord, est devenue furieuse après avoir été forcée de payer 44 £ pour un taxi pour emmener sa fille à l’école chaque jour.

La fille de Christina, Amelia, est incapable de prendre le bus et a des difficultés d’apprentissage telles que le TDAH, mais a affirmé que l’Autorité scolaire n’avait pas encore fourni de transport.

“Je suis totalement stressée et épuisée par tout cela, mais jusqu’à ce que le transport soit réglé, ma fille est sans aucune éducation. Cela semble vraiment injuste”, a-t-elle déclaré.

Un porte-parole de l’Autorité scolaire a ajouté: «Nous sommes déçus que cette expérience n’ait pas été à la hauteur de nos attentes et nous continuons à travailler avec la famille pour confirmer des arrangements alternatifs.

“Plus de 3 500 élèves, dont beaucoup ont des besoins éducatifs spéciaux, sont transportés vers et depuis l’école par un taxi fourni par EA et la pénurie bien documentée d’opérateurs de taxi en Irlande du Nord a un impact sur certains de nos services en septembre.”